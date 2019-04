Iedzīvotāju iniciatīvas grupa "Par Zemgali bez vēja ģeneratoriem" 8.maijā Dobeles kultūras namā rīkos forumu "Kāds Latvijai ieguvums no vēja parkiem?", kurā plānots diskutēt par vēja enerģiju un tās devumu nacionālā mērogā, aģentūru LETA informēja pasākuma rīkotāju pārstāve Aija Stepanova.

Foruma mērķis ir apzināt vēja parku devumu Latvijai lokālā un nacionālā mērogā.

Pasākuma pirmajā daļā no pulksten 10 paredzēta ekspertu paneļdiskusija "Kāds Latvijai ieguvums no vēja parkiem?". Tajā piedalīsies Ekonomikas ministrijas Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta direktors Andrejs Apaņuks, Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas valdes priekšsēdētāja vietnieks Ilmārs Stuklis, AS "Latvenergo" izpētes un attīstības funkcijas projektu vadītājs Edgars Groza, Vēja enerģijas asociācijas valdes loceklis Kristaps Stepanovs un citi nozares, zinātnes un sabiedrības pārstāvji.

Savukārt pulksten 13 sāksies pasākuma otrā daļa - politiskā paneļdiskusija "Nacionālais enerģētikas un klimata plāns - kā Latvijai iegūt vairāk?".

Pasākuma moderators būs žurnālists Ansis Bogustovs.

Jau vēstīts, ka uzņēmums "Eolus" tuvāko četru gadu laikā Dobeles un Tukuma novados par aptuveni 250 miljoniem eiro plāno būvēt Latvijā lielāko vēja elektrostaciju parku, uzstādot 51 vēja turbīnu, un iecere izsaukusi pretestību vietējo iedzīvotāju vidū. Iedzīvotāju iniciatīvas grupa "Par Zemgali bez vēja ģeneratoriem" sākusi parakstu vākšanu pret ieceri.

Vēlāk uzņēmums paziņojis par iespēju izskatīt šādu ieceri arī Jelgavas novada Elejas pagastā. Februāra beigās uzņēmuma pārstāvji uzklausīti novada domes sēdē, un vēlāka arī Jelgavas novadā sākta parakstu vākšana pret projekta īstenošanu.

