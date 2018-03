Vēl var pieteikties konkursam “FIZMIX Eksperiments”

Līdz 29. martam 8. un 9. klašu skolēni un skolotāji aicināti pieteikt komandas Latvenergo koncerna erudīcijas konkursam “FIZMIX Eksperiments”, informē organizatori. Šī būs jau 23. konkursa sezona, kurā jaunieši no visas Latvijas tiks rosināti iepazīt fizikas aizraujošo dabu, izmēģinot tās praktisko pielietojumu dažādās profesijās un nozarēs – zinātnē, jaunajās tehnoloģijās, būvniecībā, sportā un pat kulinārijā.

Lai piedalītos konkursā, līdz Lieldienām ir jāizveido komanda ar pieciem skolēniem un vienu skolotāju konsultantu un jāreģistrē tā konkursa portālā www.fizmix.lv/eksperiments. Aprīlī visi dalībnieki neklātienē risinās ekspertu sagatavotus oriģinālus teorētiskos un praktiskos fizikas uzdevumus.

Savukārt 12. maijā desmit zinošākās komandas no katra reģiona un Rīgas tiksies vērienīgā finālā, kam par godu notiks pirmais fizikas festivāls Latvijā. Tajā komandas cīnīsies par ceļazīmi uz īpašu vasaras piedzīvojumu nometni, kā arī festivālā tiks piedāvāta plaša izglītojoši izklaidējoša programma gan pašiem dalībniekiem, gan visiem zinātkārajiem bērniem un jauniešiem.

“Interese par fiziku jauniešiem ir, un “FIZMIX Eksperiments” kā viens no ilglaicīgākajiem konkursiem skolēniem to ļoti labi parāda. Pērn izaicinājumu piedalīties konkursā pieņēma vairāk nekā tūkstotis dalībnieku no 170 skolām, par ko sevišķi pateicamies skolotājiem, kuri ar savu entuziasmu vienmēr rūpējušies par skolēnu motivēšanu un jaunu zināšanu apgūšanu,” stāsta AS “Latvenergo” galvenais izpilddirektors Āris Žīgurs. “Turklāt pēdējos gados esam novērojuši, ka fizikas temati arvien vairāk interesē arīdzan konkursa dalībnieku līdzjutējus – skolas biedrus, mazākos brāļus un māsas. Tieši tāpēc šogad esam nolēmuši rīkot īstus fizikas svētkus visiem un daudzveidīgajā fizikas pasaulē ievest arī tos, kam līdz dalībai konkursā vēl jāpaaugas.”