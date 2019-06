Veselības ministrija rosina vērienīgas izmaiņas zāļu pieejamības nodrošināšanā

Veselības ministrija (VM) sākusi darbu pie vērienīgas zāļu pieejamības uzlabošanas, tostarp samazinot pacientu līdzmaksājumus par tiem nepieciešamajiem medikamentiem, liecina šodien, 13.jūnijā, Valsts sekretāru sanāksmē pieteiktie grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos, kas nosaka kompensējamo zāļu un medicīnas ierīču apmaksas kārtību, informē VM Komunikācijas nodaļa.

“Šis ir tikai pirmais solis, lai medikamentu tirgū tiktu ieviesta godīgāka konkurence. Mūsu mērķis ir palielināt ražotāju konkurenci un nodrošināt medikamentu pieejamību pacientiem. Konkrētie grozījumi attiecas uz ražotājiem, tikmēr paralēli strādājam pie citiem priekšlikumiem piecenojumu politikas pārskatīšanai arī aptiekām un lieltirgotavām. Ar tiem nāksim klajā jau drīzumā,” sacīja veselības ministre Ilze Viņķele.

Grozījumi paredz, ka no 2020.gada 1.aprīļa ārsts, izrakstot pacientam medikamentus no kompensējamo zāļu saraksta, receptē norādīs zāļu starptautisko nepatentēto nosaukumu jeb INN un aptiekā pacientam tiks izsniegts references jeb lētākais līdzvērtīgas efektivitātes medikaments. Tāpat ārstam, ierakstot pamatojumu pacienta medicīniskajā kartē, būs tiesības norādīt arī konkrētā medikamenta nosaukumu, tomēr šādu recepšu skaitam gada ietvaros nevajadzētu pārsniegt 30 procentus no ārsta izrakstītajām kompensējamo zāļu receptēm.

Grozījumu mērķis ir mazināt pacientu līdzmaksājumu apjomu un uzlabot zāļu pieejamību, jo kā zināms, katru gadu pacienti pārmaksā par zālēm neiegādājoties tikpat efektīvus, bet lētākus līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes medikamentus. Statistikas dati liecina, ka 2017.gadā pacienti, iegādājoties nereferences medikamentus samaksājuši 25 miljonus eiro. Lielu daļu no šīs summas viņi būtu varējuši ietaupīt, iegādājoties lētākus līdzvērtīgas efektivitātes medikamentus.

Viens no priekšlikumiem noteikumu projektā paredz pārskatīt, kā zāles un medicīniskās ierīces tiek iekļautas zāļu kompensācijas sistēmā. Šobrīd ir noteikts, ka kompensācijas sistēmā iekļauto zāļu cenas tiek salīdzinātas ar šo zāļu cenu Čehijā, Dānijā, Rumānijā, Slovākijā un Ungārijā, un Latvijā zāļu cenai ir jābūt vismaz trešajai lētākajai starp minētajām valstīm.

Papildus kompensējamās zāles nedrīkst būt dārgākas kā Lietuvā un Igaunijā. MK noteikumu grozījumu mērķis ir pārskatīt šo kārtību, nosakot, ka no 2020.gada 1.aprīļa, lai zāles iekļautu kompensācijas sistēmā, to cena nedrīkstēs būt augstāka par šo zāļu vai medicīnisko ierīču otro zemāko ražotāja realizācijas cenu vai vairumtirdzniecības cenu Čehijā, Dānijā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā un Ungārijā un nepārsniedz šo zāļu vai medicīnisko ierīču ražotāja realizācijas cenu vai vairumtirdzniecības cenu Igaunijā un Lietuvā. Zāļu iesniedzējam katru gadu līdz 1.februārim būs jāiesniedz Nacionālajam veselības dienestam (NVD) informācija par aktuālajām cenām minētajās valstīs. Ja cena neatbildīs prasībām, tad iesniedzējam tā būs jāsamazina.

Tāpat ministrija rosina turpināt ceļu uz līdzvērtīgas efektivitātes zāļu cenu samazināšanu, paredzot pieļaujamo 100 procentu cenu atšķirību. Papildus paredzēts šo kārtību attiecināt arī uz kombinētā sastāva tablešu zāļu formas medikamentiem, ja kompensējamo zāļu sarakstā ir iekļauti lētāki atsevišķi lietojami līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes medikamenti.

Grozījumi MK noteikumos arī paredz, ka ar 2020.gada 1.aprīli būs noteikts, ja kompensējamo zāļu sarakstā ir divas vai vairākas līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāles ar zemāko kompensācijas bāzes cenu, ir aptiekas pienākums būs obligāti savos krājumos turēt tās visas. Tādējādi tiek stiprināta iespēja pacientam veikt izvēli no visa kompensējamo zāļu sarakstā esošā lētāko līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāļu klāsta.

Foto: pixabay.com