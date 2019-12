Veselības ministrija rosina zāļu lieltirgotavām obligāti uzrādīt zāļu krājumus

Lai pārraudzītu zāļu krājumus valstī, laikus konstatētu zāļu nepieejamības riskus, kā arī novērstu zāļu mākslīgas nepieejamības situācijas, Veselības ministrija rosina ieviest elektronisku lieltirgotavu krājumu uzskaites sistēmu un noteikt pienākumu lieltirgotavām zāļu aprites uzskaiti veikt tikai elektroniskā formātā.



Veselības ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts*, kas jau iesniegts izskatīšanai 5.decembrī gaidāmajā Valsts sekretāru sanāksmē, paredz, ka arī aptiekas savus pieprasījumus lieltirgotavām varēs iesniegt tikai elektroniskā formātā, informāciju sniedzot Zāļu valsts aģentūrai.

Papildus noteikumu projektā paredzēta iespēja kontrolēt zāļu izvešanas procesu uz citām valstīm (līdzīgi kā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs), ierobežot lieltirgotavām eksporta iespējas kompensējamajiem medikamentiem, par kuriem Nacionālajam veselības dienestam un zāļu ražotājam ir noslēgts finansiālās līdzdalības līgums, uz laiku, ja tiek radīts zāļu nepieejamības risks. Tādējādi plānots samazināt zāļu nepieejamības riskus.

Tāpat noteikumu projekts paredz atvieglot nereģistrētu zāļu izplatīšanu gadījumos, kad atbilstošu reģistrētu zāļu nav vai tās nav pieejamas. Tādējādi pacientiem tiktu nodrošināta labāka medikamentu pieejamība nestandarta situācijās.

Analizējot kompensējamo zāļu izplatīšanas un ar to saistītos iespējamos konkurences ierobežojumus**, Konkurences padome secinājusi, ka zāļu pasūtīšanas sistēma no lieltirgotavām ir necaurspīdīga. Pasūtot zāles, pasūtītājam nav iespējas objektīvi pārliecināties, vai piegādātāja noliktavā ir nepieciešamais zāļu daudzums. Nav iespējams pārbaudīt, vai pasūtījumi tiek apkalpoti taisnīgā rindas kārtībā un to, vai pastāv diskriminācija. Tas rada risku, ka lieltirgotavas var izslēgt konkurējošās aptiekas no godīgas zāļu piegādes. Necaurspīdīga zāļu pasūtīšanas sistēma no lieltirgotavām rada zāļu īstermiņa deficīta risku un ļauj vertikāli integrētām lieltirgotavām apkalpot primāri savu aptieku pasūtījumus, nevis īstenot taisnīgu apkalpošanu rindas kārtībā.

Tas ir iemesls, kādēļ Latvijas zāļu tirgū ir augsts risks, kad kādas konkrētas zāles faktiski ir pieejamas lieltirgotavā, bet tās tiek izplatītas tikai caur noteiktām aptiekām (vai aptieku tīklu), kā rezultātā citām aptiekām pēc to pieprasījuma nav iespējams zāles pasūtīt. Rezultātā pacientiem, kuriem nepieciešamas konkrētās zāles, tās ir apgrūtināti iegādāties.

Lai šādu situāciju novērstu, noteikumu projekts paredz ieviest elektronisku lieltirgotavu zāļu krājumu kontroles sistēmu, pamatojoties uz zāļu lieltirgotavu sniegtajiem aktuālajiem datiem Zāļu valsts aģentūrai un noteikt pienākumu lieltirgotavām zāļu aprites uzskaiti veikt tikai elektroniskā formātā. Arī aptiekas savus pieprasījumus lieltirgotavām varēs iesniegt tikai elektroniskā formātā. Šādas izmaiņas ļaus pārraudzīt atlikušos zāļu krājumus valstī un to dinamiku valstī, un laicīgi konstatēt un mazināt zāļu nepieejamības riskus, kā arī novērst zāļu mākslīgas nepieejamības situācijas.

Foto: no arhīva