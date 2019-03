“Villa Medem” atdzimst (FOTO)

“Pašlaik varam uzelpot – pamatīgākie atjaunošanas darbi vairāk vai mazāk ir noslēgušies, atlikuši smukuma darbi,” saka “Villas Medem” apsaimniekotājas SIA “Leopolds” valdes priekšsēdētāja Sintija Gribule. Kopš 2015. gada, kad pērn 200 gadu jubileju nosvinējušo ēku iegādājās vācu investors, tā piedzīvojusi vērā ņemamas izmaiņas, sākot ar jumta un fasādes sakārtošanu un beidzot ar komunikāciju, kanalizācijas, grīdas izbūvi un citiem darbiem. “Villa Medem” ir pieejama interesentiem un atvērta sadarbības partneriem.

Atdzimst 200 gadu sena godība



Grāfu Mēdemu klasicisma stilā ieturētā savrupmāja “Villa Medem” Jelgavā celta 1818. gadā pēc arhitekta Johana Georga Ādama Berlica projekta, kas tobrīd tika uzskatīts par viņa lielāko šedevru visā Kurzemes un Zemgales hercogistē, liecina Latvijas Piļu un muižu asociācijas mājaslapā pilis.lv publicētā informācija. Vienstāva ēkas centrālā daļa ir simetriska un divstāvu, un abās garenfasādēs rotāta ar kolonnu portiku (uz kolonnām balstīta ēkas ieeja). Ēkas frontonu rotā grezns ornaments ar ģerboni.

Dzimtas īpašumu būvējis pēdējās Kurzemes hercogienes Dorotejas brālis – grāfs Žanno fon Mēdems. Kā “Ziņas” vēstījušas iepriekš, hercogiene Doroteja ar māsu Elīzu fon Reki tajā nav uzturējušās. No Elīzas rakstu krājuma “Kādas Kurzemes muižnieces atmiņas” noprotams, ka māsas vairījušās no tuvām attiecībām ar brāli Žanno viņa augstprātības un uzskatu dēļ. Jelgavā viņas mēdza uzturēties tēva namā, kas atradies ap to vietu, kur tagad ir LLU Tehniskās fakultātes ēka.



1881. gadā villu un parku iegādājās Jelgavas Latviešu biedrība, kas tur rīkoja koncertus un teātra izrādes. 1908. gadā to nopirka blakus esošās linu fabrikas īpašnieks Hofs. Kāds no Žanno pēctečiem esot bijis draugos ar bermontiešu sabiedrotajiem un ļāvis šai ēkā ierīkot ko līdzīgu štābam, tāpēc “Villa Medem” bija pēdējā vieta Jelgavā, kur sakāva bermontiešus. Tai līdzās esošo Lilienfelda ielu pirmās brīvvalsts laikā nosauca par Uzvaras ielu, bet agrāko dārzu – par Uzvaras parku. Parks ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Villa Medem” dārza daļa. 1895. gada 15. jūnijā no šīs vietas sākās Jāņa Čakstes organizēto IV Vispārējo latviešu Dziesmu un Mūzikas svētku gājiens, kam par godu 2008. gadā parkā tika uzstādīts piemiņas akmens “Dziesmu vainags”.



Otrā pasaules kara laikā villa dega, taču sienas un portiks izturēja. 1946. gadā tika lemts par ēkas atjaunošanu, kas Jelgavai bijis neierasts lēmums, jo liela daļa arhitektūras šedevru, kas kara laikā bojāti vai izdeguši, tika nojaukti, vēsta interneta resursi. “Villa Medem” ieguva tās sākotnējo fasādes izskatu un formu, nojaucot vēlākajos gados veiktos pagarinājumus. Ēkas veidolā tika ienesti jauni elementi, un tā tika pielāgota linu fabrikas kluba vajadzībām. Kopš privatizācijas 1994. gadā tā piederēja organizācijai “Jaunā paaudze”, villā atradies naktsklubs. 2002. gadā to iegādājās SIA “Baks”, bet 2015. gadā – SIA “Leopolds”.

Foto: Eva Pričiņa