“Ir jāprot būt šai dzīvē laimīgiem, un ir tādi cilvēki, kas to lieliski spēj. Tā ir liela māksla – neskatoties uz grūtībām, negaidītiem pavērsieniem, dažkārt nebaltām dienām, gūt no šīs dzīves pašu svarīgāko. Un viens no laimīgas dzīves priekšnoteikumiem ir prieks – prieks par jaunu dienu, par uzartu vagu vai pirmo asnu pavasarī, prieks par uzticamiem cilvēkiem, kurus laimējies sastapt, par savējiem, pašiem tuvākajiem un mīļākajiem, un, protams, par likteņa dāvāto un pašu nopietnā un atbildīgā darbā nopelnīto iespēju dalīties ar citiem,” atzīst Vītolu fonds.

Stāsts par Ružu ģimeni vienmēr ir bijis un būs stāsts par prieku – ne tikai par šiem Ziemassvētkiem, kuros viņi – Edgars un Līga – nolēmuši Vītolu fondā dibināt stipendiju kāda mazturīga, bet talantīga jaunieša atbalstam augstākās izglītības iegūšanā. Tas ir stāsts par šīs ģimenes vienu no pamatvērtībām – dalīties, palīdzēt, atbalstīt, uzmundrināt, bet galvenokārt – gūt prieku un būt laimīgiem par iespēju darīt laimīgus un priecīgus citus. Šī stipendija nav Ziemassvētku brīnums – tā tikai kārtējo reizi ir apliecinājums Edgara un Līgas Ružu pārliecībai, ka” laimīgus cilvēkus dara nevis tas, kas viņiem pieder, bet gan tas, kā tas tiek izmantots un lietā likts, jo īpaši, ja prātā un sirdī allaž tiek turēts pats svarīgākais – darīt visu, lai šī zeme, kurā lemts piedzimt un dzīvot, kļūtu bagātāka un laimīgāka.”

Edgars Ruža ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības ,,Latraps” ģenerāldirektors. ,,Latraps” ir 2000.gadā lauksaimnieku izveidots un biedriem piederošs uzņēmums, kura pamatdarbības veids ir biedriem nepieciešamo lauksaimniecības izejvielu un viņu izaudzētās produkcijas tirdzniecība, graudu un rapšu pirmapstrāde. Kooperatīvā kopumā ir turpat 1000 biedru, tas ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī, kā arī atbalsts zemniekiem, kuriem ir iespēja par savu saražoto produkciju saņemt atbilstošu atlīdzību. Vaicāts, ko viņam nozīmē ģenerāldirektora amats, Edgars Ruža atbild: ,,Tas ir vairāk nekā darbs - tā ir dzīve."

Savukārt Līga Ruža ir ,,Latraps” klientu vadības direktore un agronome-eksperte. Viņas pārziņā ir arī teorētiskās un praktiskās apmācības par zemes apsaimniekošanu, ļoti lielu uzsvaru liekot uz ekoloģiju. Līga uzskata: ,,Esam gandarīti, ka Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas īstenotā projekta ietvaros jauniešiem, kuri ir topošie lauksaimnieki un speciālisti, varēsim sniegt zināšanas par videi draudzīgu saimniekošanu.” Līgas un Edgara veikums savā jomā ir ticis augstu novērtēts – Latvijas valsts prezidents un Ordeņa kapituls par nopelniem valsts labā abus apbalvojis ar Atzinības krustu.

Kooperatīvā sabiedrība ,,Latraps” sadarbību ar Vītolu fondu aizsāka jau 2013. gadā, dibinot septiņas stipendijas. To mērķis bija atbalstīt Latvijas jauniešus, kuri savu nākotni saista ar lauksaimniecību un studē ar to saistītas zinātnes. Jau toreiz Edgars Ruža atzina: ,,Mūsu valstij ir nepieciešami zinoši un spējīgi speciālisti Lauksaimniecības jomā.,, Latraps” apzinās, cik svarīgs ir finansiālais atbalsts, lai jaunietis varētu veltīt visu savu laiku zināšanu un profesionālo prasmju iegūšanai. Esam pagodināti, ka esam starp Latvijas uzņēmumiem, kas izvēlas nodrošināt šo atbalstu jauniešiem. Mēs audzinām nākamo profesionāļu paaudzi un ceram, ka vairāki no šiem stipendiātiem kādu dienu būs Latvijas spožākie prāti un arī mūsu ,,Latraps” biedri.” Līga un Edgars vienmēr ir uzņēmuši ,,Latraps" stipendiātus un iepazīstinājuši viņus ar uzņēmumu, savukārt stipendiāti ir atzinuši, ka viņiem šīs tikšanās bijušas svētki, informē Vītolu fonda sociālo mediju administratore Annija Ķepale.

Izglītības loma atsevišķa cilvēka un arī valsts izaugsmē šai ģimenē allaž tikusi augstu vērtēta – Edgara vecāki savulaik bijuši atzīti mācībspēki Latvijas Lauksaimniecības universitātē, un arī tāpēc tagad, Ziemassvētku laikā, tiek dibināta Ružu ģimenes stipendija.

Ružu ģimenē svarīga loma ir darbam, atbildīgam, vietējo zemnieku un valsts augstu novērtētam, taču novārtā nekad nav tikušas atstātas pašas svarīgākās ģimenes vērtības - savstarpēja cieņa, atbalsts, mīlestība un, protams, kopīgi vaļasprieki – viņi skrien maratonus, ceļo, kāpj kalnos. Ir izaudzināti divi dēli - turpinājums stiprai un strādīgai latviešu dzimtai.

"Ziemassvētki šogad noteikti atnāks balti – pat tad, ja nedaudz pietrūks sniega un kupenu, un leduspuķu logos, un maigi kūstošu sniegpārslu uz vaiga. Tie noteikti būs balti, jo tādus to padara tie, kuriem balta, balta dvēsele un gaišas jo gaišas domas. Kā arī pārliecība, ka patiess prieks rodams, nevis, veroties ainavā aiz loga, bet patiesā vēlmē darīt pasauli un jo īpaši savu Tēvzemi labāku, bagātāku, laimīgāku," uzskata Vītolu fonds.

Foto: publicitātes