Zemgales saimniecēm pūrā daudz recepšu un jaunu ideju (FOTO)

“Mana māja un saimniecība “Uzvaras līdums” atrodas starp Rīgu un Ozolniekiem Olaines novadā, bet ražotne – Ozolnieku novadā, un tā tūrisma maršrutā “Zemgales saimnieces aicina ciemos!” būs pirmā pietura. Viesus pie sevis aicinu no tā laika, kad sāku audzēt ķiplokus. Pie manis var apskatīties, kā izskatās lauki, siltumnīca, bet pēc tam paredzēta degustācija. Atšķirībā no citiem ķiploku audzētājiem, mēs tos saimniecībā arī pārstrādājam un, kā man patīk teikt, piešķiram pievienoto vērtību. Mājražotāja esmu septiņus gadus. Uz to mani pamudināja “māte krīze” – paliku bez darba. Tad nolēmu, ka strādāšu tikai sev. Kāpēc ķiploki? Ģimenē esam lieli ķiploku ēdāji,” stāsta saimniece Antra Zeiliņa.

Antra tūrisma maršruta atklāšanas pasākumā viesus cienāja ar sātīgu ķiploku biezzupu ar grauzdiņiem. Zupa gatavota no ķirbja, ķiplokiem, krējuma, kausētā siera un tomātu sulas. Klāt varēja piedzert smaržīgu ķiploku tēju, bet pavisam saimniece ir izstrādājusi 15 ķiploku produktu recepšu, un viņai padomā ir vēl divas jaunas.





Foto: Ruslans Antropovs. Vairāk par tūrisma maršruta “Zemgales saimnieces aicina ciemos!” atklāšanu lasiet 24. maija “Zemgales Ziņās”!