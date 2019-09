Lai veidotu ciešāku sadarbību ar Jelgavas pašvaldību, stiprinātu reģionālo sadarbību, veidotu regulāru un koordinētu dialogu un rastu iespēju dalīties ar Ziemeļvalstu labās prakses piemēriem, Ziemeļvalstu dienas šogad notiks Jelgavā, aģentūru LETA informēja Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā komunikācijas padomniece Inga Puriņa.

3.oktobrī Jelgavā ieradīsies ziemeļvalstu delegācija, kuras sastāvā būs Dānijas vēstnieks Flemings Stenders, Norvēģijas vēstnieks Kristians Ēdegors, Somijas vēstniece Rīta Korpivāra, Zviedrijas vēstniece Annika Jagandere un Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā direktors Stēfans Ēriksons.

Viesi tiksies ar Jelgavas domes priekšsēdētāju Andri Rāviņu (ZZS) un pašvaldības pārstāvjiem, lai pārrunātu savstarpējo kontaktu pilnveidošanu un reģionālās sadarbības veicināšanu. Pēc tikšanās delegācija dosies nelielā ekskursijā iepazīt pilsētu.

Pēcpusdienā ziemeļvalstu delegācija apmeklēs Jelgavas Valsts ģimnāziju, lai tiktos ar skolēniem un pārrunātu dažādus aktuālus sociāli politiskus jautājumus. Skolēni nedēļas garumā būs skatījušies dažādas ziemeļvalstu filmas, kas būs pamats diskusijām.

Zviedrijas vēstniecība 3.oktobrī pulksten 16 Jelgavas Mākslas skolā aicinās uz darbnīcu "Aci pret aci ar klimatu". Darbnīcu vadīs māksliniece Diāna Dimza Dimme.

Tāpat dažādās Jelgavas vietās būs apskatāmas izstādes par sabiedriski nozīmīgiem jautājumiem. Izstāde "Biosfēras modeļi" būs skatāma Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātē, izstāde "Aci pret aci ar klimatu" būs izstādīta Jelgavas Mākslas skolā.

Jelgavnieki varēs redzēt arī vairākas fotoizstādes - Dāvida Holmerta izstādi "Pāri Baltijas jūrai: 1944 - 1945" Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā, bet izstādi "Tētis Zviedrijā. Tētis Latvijā "- Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā. Sandras Eglītes fotogrāfiju izstāde "Svalbard. Pusnakts saules zeme" būs apskatāma Jelgavas pilī.

Divas izstādes - "Kopenhāgenas risinājumi" un "Mūsdienu plakāti no Somijas - nākotnes vērtības" - būs apskatāmas Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā, bet Jelgavas pilsētas bibliotēkā būs izstādītas divas izstādes no Somijas - "Somijas animācijai - 100" un "Muminu ģimene no Somijas". Izstāde par riteņbraukšanu Dānijā "Labā pilsēta" būs redzama Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī.

Savukārt 3.oktobrī pulksten 17 notiks Ziemeļvalstu arhitektūras izstāžu "Ziemeļu ID" un "Ziemeļu pilsētas kvartāls" atklāšana Jelgavas pilī.

Ziemeļvalstu dienu Jelgavā programmā ir iekļauti arī trīs semināri. 2.oktobrī UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību un Latvijas Nacionālo bibliotēku organizē reģionālo semināru "Bibliotēku un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs paši veidojam šo pasauli", kas notiks Jelgavas pilsētas bibliotēkā.

3.oktobrī no pulksten 15 līdz 17 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notiks seminārs par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmām, bet paralēli Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavas pilī notiks seminārs "Biomasa. Enerģētika. Transports".

Savukārt 3.oktobra vakara izskaņā pulksten 18 paredzēts Kopenhāgenas Koncertkora koncerts Jelgavas Sv.Annas Evanģēliski Luteriskā baznīcā diriģenta Stēna Lindholma vadībā. Programmā izskanēs dāņu, norvēģu, zviedru, islandiešu un pasaules kora mūzika. Koncertu organizē Dānijas Kultūras institūts Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Ziemeļvalstu dienas Jelgavā rīko Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, Zviedrijas vēstniecība, Norvēģijas vēstniecība, Somijas vēstniecība, Dānijas vēstniecība, Dānijas Kultūras institūts sadarbībā ar Jelgavas pašvaldību un citiem partneriem. Iepriekšējos gados Ziemeļvalstu dienas ir notikušas Daugavpilī, Liepājā un Valmierā.

Foto: norden.lv