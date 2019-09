Zinātnieku naktī ielūkosies nākotnē

27. septembrī arī Jelgavā notiks Zinātnieku nakts, un šā gada tēma ir "Zinātne nākotnei". Dažādas aktivitātes un pasākumus piedāvās gan LLU, gan Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (ZRKAC), informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

LLU Zinātnieku nakts pasākumus varēs apmeklēt no pulksten 18 līdz 23, un visplašākā programma gaidāma Jelgavas pilī. Pētnieki no visām augstskolas fakultātēm būs sagatavojuši stāstus par iespējamo nākotni dažādās jomās un apmeklētājus iesaistīs aizraujošās aktivitātēs. Pasākumi notiks paralēli visa vakara garumā.

Cilvēki, kuri šajā vakarā apmeklēs Jelgavas pili, paši sev varēs pārbaudīt uzņēmēja gēnu un izmēģināt savu biznesa ideju, virtuāli izspēlējot dažādas biznesam raksturīgas situācijas. Tāpat cilvēki varēs iepazīt produktus, kas iegūti ar dažādām kaltēšanas metodēm, redzēt, kā iegūst, un arī nogaršot sauso medu, biezpienu, majonēzi, uzzināt, kāds izskatās un kur likt piena cukuru.

Tāpat pilī varēs izmēģināt nākotnes tehnoloģijas, piemēram, pārbaudīt cilvēka acu zīlīšu kustību un uzzināt, kam cilvēki pievērš uzmanību, redzēt, kas notiek, kad roboti sāk sarunāties un sadarboties, vērot, kā kiberbites kiberstropā ienes nākotnes medu.

Vienlaikus apmeklētājus pilī gaidīs zinātnieki, kuri stāstīs par izaicinājumiem robota nezāļu iznīcinātāja radīšanā, kā arī varēs apskatīt robotizētās nezāļu ierobežošanas iekārtas, kas nākotnē palīdzēs cīnīties ar nevēlamiem augiem gan piemājas dārziņā, gan lielā saimniecībā. Tāpat Zinātnieku naktī tiks piedāvāta iespēja caur piedzīvojumu uzzināt bezgalīgo stāstu par koksni, kā arī gaidāmas citas interesantas aktivitātes.

Nākotnes zinātnes noslēpumus piedāvās atklāt arī LLU Vides un būvzinātņu fakultāte Akadēmijas ielā 19. Fakultātē no pulksten 18 līdz 23 varēs iepazīt, kā mainījusies mērniecība kopš mērnieku laikiem. Apmeklētāji varēs censties atminēt senās mērvienības, pārbaudīt savu acumēru, piedaloties eksperimentos ar attāluma minēšanu, pēc tam veicot mērījumus ar vēsturiskiem un mūsdienās pielietotiem mērinstrumentiem.

Zinātnieku nakts apmeklētājiem piedāvās ielūkoties arī Vides un būvzinātņu fakultātes laboratorijās, kur speciālās ūdens teknēs katram būs iespēja ieraudzīt ūdens spēku – kā ūdens spēj sagraut dambjus un uzbērumus, izskalot grunti, kas notiek plūdu laikā. Ne vienam vien saistoša būs iespēja pašam uzcelt savu gudro māju virtuālajā vidē – to varēs paveikt, izmantojot fakultātes mācībspēku izstrādāto datorspēli.

Vides un būvzinātņu fakultāte Zinātnieku naktij veltītas aktivitātes piedāvās arī Valdekas pilī Rīgas ielā 22. Vairākās īpašā noskaņā veidotās telpās uz ekrāniem būs vērojamas dažādu Latvijas ainavu pārmaiņas vēsturiskajās un mūsdienu fotogrāfijās, bet vienā no telpām varēs iepazīt Zemgales muižu un piļu kultūrvēsturisko mantojumu un uzzināt Valdekas pils stāstu.

Spert pirmos soļus zinātnē mazos pētniekus un viņu vecākus arī šogad aicina ZRKAC. Zinātnieku naktī no pulksten 18 līdz 21 ZRKAC telpās Svētes ielā 33 pirmsskolas vecuma bērni un jaunāko klašu skolēni kopā ar ģimeni varēs iesaistīties pētnieciski aizraujošās aktivitātēs, iepazīstot cilvēka organismu un piedaloties mikrobu medībās. Eksperimentos un demonstrējumos bērni gūs izpratni par to, kā rotācija ietekmē mūs un lietas ap mums – sākot no rotaļlietām un beidzot ar planētām, galaktikām.

Zinātnieku nakts pasākumus bez maksas var apmeklēt ikviens.

Foto: publicitātes