Zinātnieku nakts ZRKAC pirmsskolas un sākumskolas bērniem

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC), sadarbībā ar Jelgavas pilsētas skolām, 27. septembrī pulksten 18 – 21 Zinātnieku naktī aicina pie sevis mazos pētniekus – pirmsskolas un sākumskolas skolēnus ar vecākiem. Apmeklētāji tiks gaidīti bez pieteikšanās Jelgavā, Svētes ielā 33, informē ZRKAC sabiedrisko attiecību speciāliste Alise Gubene.

Šajā vakarā ZRKAC un Jelgavas skolas piedāvās apmeklētājiem radošas darbnīcas, interaktīvas nodarbības un aizraujošus demonstrējumus par dažādām ar zinātni saistītām tēmām.

"Kopīgi uzzināsim kā uzbūvēt māju no marshmallow, izglābsim to no plūdiem, iepazīsim Neparasto cukura graudu, iemēģināsim roku robotu vadībā, zīmēsim ar ziepju burbuļiem un ļausimies citiem ūdens brīnumiem, krāsu ilūzijām, pārbaudīsim smaguma un līdzsvara centrus un veiksim citus aizraujošus eksperimentus," sola ZRKAC.

Ievērojot Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka Zinātnieku nakts pasākumos notiek fotografēšana un filmēšana, un iegūtie materiāli var tikt izmantoti publicitātes vajadzībām pasākuma organizatoru interneta vietnēs, sociālo mediju kontos, medijos, kā arī citur, uzsver ZRKAC.

Foto: ZRKAC publicitātes