2020. gadā Zemgalē samazinājās ugunsgrēku skaits

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ( VUGD) apkopotā statistika liecina, ka 2020. gadā Zemgales reģionā samazinājies kopējais izsaukumu skaits, tajā skaitā arī uz ugunsgrēku dzēšanu, un ugunsgrēkos cietušo un izglābto skaits, bet nedaudz palielinājies glābšanas darbu skaits, kā arī ugunsgrēkos bojāgājušo skaits, informē VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Zemgales reģionā Viktorija Gribuste.

„Aizvadītajā gadā izsaukumu jomā Zemgalē turpinājās vairākas pozitīvas tendences – ugunsgrēku skaita, tajā skaitā dzīvojamās ēkās un kūlas ugunsgrēku, samazinājums, bet diemžēl nedaudz pieauga ugunsgrēkos bojāgājušo skaits. Izvērtējot apstākļus, kādos cilvēki gājuši bojā, jāsecina, ka joprojām biežākais iemesls traģiskiem ugunsgrēkiem ir cilvēku neuzmanība. Tajā pašā laikā izsaukumos arvien vairāk pārliecināmies, ka dūmu detektors glābj dzīvības, jo nereti, ierodoties notikuma vietā un dzirdot dūmu detektoru, ugunsdzēsēji glābēji konstatē, ka cilvēki no mājokļa jau ir izglābušies saviem spēkiem vai arī viņus izglābuši kaimiņi, kas sadzirdēja skanam detektoru. Tomēr mums kopā vēl ir liels darbs veicams, lai kopējo situāciju uzlabotu, jo tikai katrā ceturtajā mājoklī, kurā izcēlies ugunsgrēks, ugunsdzēsēji glābēji dzirdēja skanam dūmu detektoru,” skaidro VUGD Zemgales reģiona brigādes komandieris pulkvedis Dainis Bērziņš.

Zemgalē nedaudz samazinājies izsaukumu skaits

2020. gadā Zemgales reģionā turpināja samazināties kopējais izsaukumu skaits, sasniedzot pēdējos septiņos gados zemāko līmeni. VUGD Zemgales reģiona brigādes ugunsdzēsēji glābēji 2020. gadā devās uz 2761 notikumiem, no kuriem 1192 bija ugunsgrēki, 1128 glābšanas darbi, bet 441 izsaukumi bija maldinājums. Aizvadītajā gadā dzēsti 34 meža ugunsgrēki, kas ir par 64 ugunsgrēkiem mazāk nekā 2019. gadā. Ugunsgrēku skaits bija mazākais pēdējos gados un lielā mērā to ietekmēja ievērojamais kūlas ugunsgrēku kritums – no 663 kūlas ugunsgrēkiem 2019. gadā uz 336 ugunsgrēkiem 2020. gadā. Glābšanas darbu skaits nedaudz pieauga, bet maldinošo izsaukumu skaits samazinājās.

Pieaudzis ugunsgrēkos bojāgājušo, bet samazinājies - cietušo un izglābto skaits

Aizvadītajā gadā Zemgalē ugunsgrēkos gāja bojā 16 cilvēki, kas ir par četriem cilvēkiem vairāk nekā 2019. gadā, un ir lielākais bojāgājušo skaits pēdējos gados. Ugunsgrēkos cieta 32 cilvēki, bet izglābts 51 cilvēks.

Traģiskie ugunsgrēki, kuros gāja bojā cilvēki, notika Jēkabpils, Jelgavas, Jaunjelgavas, Krustpils, Salas, Tukuma un Viesītes novadā, Jelgavas pilsētā (3) un Jēkabpils pilsētā (2). No bojāgājušajiem piecas bija sievietes, bet 11 – vīrieši. No Valsts policijas iegūtā informācija liecina, ka vidējais bojāgājušo vecums ir 61 gads, bet ugunsgrēku vidējā degšanas platība 83 m2. Šo traģisko ugunsnelaimju iespējamie cēloņi bija neuzmanīga rīcība ar uguni, tajā skaitā izmantojot atklātu liesmu un smēķējot, kā arī nepareiza elektroiekārtu un apkures ierīces ekspluatācija.

Dažādos glābšanas darbos Zemgalē izglābti 92 cilvēki. No ūdenstilpēm izcelti 23, iespējams, noslīkuši cilvēki.

Samazinājies ugunsgrēku skaits dzīvojamās mājās

2020. gadā turpināja nedaudz samazināties ugunsgrēku skaits dzīvojamās mājās. Pēc samazinājuma 2019.gadā, pērn palielinājās ugunsgrēku skaits publiskās ēkās, ražošanas un lauksaimniecības objektos. Nedaudz, no 107 uz 101, samazinājies ugunsgrēku skaits transportlīdzekļos un transporta nozarē.

Aizvadītā gada vēlais un mitrais pavasaris, kā arī, iespējams, noteiktie ierobežojumi mazināja iedzīvotāju kustību, kā ietekmē uz pusi samazinājās kūlas un meža ugunsgrēku skaits.

Kopumā Latvijā 2020. gadā VUGD reģistrējis 18 903 izsaukumus, no tiem 6970 bija uz ugunsgrēkiem, 360 uz meža ugunsgrēkiem, 8142 uz glābšanas darbiem. Salīdzinot ar 2019.gadu, kad tika dzēsti 8985 ugunsgrēki, pērn ugunsgrēku skaits ir samazinājies.

Foto: no arhīva