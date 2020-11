Adventes laikā atcerieties par drošību!

Adventes laikā, kad mājas un dzīvokļus, kā arī sabiedriskās ēkas rotā adventes vainagi un svētku noskaņas radīšanai tiek iedegtas sveces, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) statistika liecina, ka ik gadu šajā laikā no bez uzraudzības atstātas iedegtas sveces izceļas vairāki ugunsgrēki. Sagaidot pirmo adventes svētdienu, VUGD atgādina vairākus drošības padomus, lai no degošām svecēm neizceltos liela nelaime.

Pērn ugunsdzēsēji glābēji dzēsa 19 ugunsgrēkus, kuri, visticamāk, izcēlās adventes vainagā vai Ziemassvētku eglītē ievietotas degošas sveces dēļ, vai bez uzraudzības atstātām degošām svecēm. Šogad līdz novembra sākumam reģistrēti jau 17 šādi ugunsgrēki. Ik gadu šādos ugunsgrēkos cieš cilvēki – pērn cieta viens cilvēks, bet šogad cieta četri cilvēki, bet viens cilvēks gāja bojā.

Kas jāņem vērā, lai nerastos ugunsnelaime

Adventes vainagi un dekori, lielākoties, tiek gatavoti no degtspējīgiem materiāliem, tādēļ ir rūpīgi jāpārdomā sveču izvietojums, lai to liesmas būtu drošā attālumā no dekorācijām un apkārtējiem priekšmetiem un neizraisītu ugunsgrēku, kā arī jāpievērš uzmanība, kur novietots pats adventes vainags vai eglīte un citi Ziemassvētku rotājumi.

Ja tiek izmantots klasisks adventes vainags, tad tajā ir jāievieto stabili un nedegoši sveču turētāji un tikai uz tiem var likt sveces. Vainagu vai dekoru ir jānovieto uz stabilas un nedegošas virsmas.

Degošu sveci jānovieto drošā attālumā no aizkariem, mēbelēm vai citiem degtspējīgiem priekšmetiem. Jārūpējas, lai pie aizdedzinātām svecēm nevarētu piekļūt mazi bērni un mājdzīvnieki!

VUGD aicina atcerēties, ka sveces un vainagus nevar novietot uz televizoriem, radiatoriem, iekurtām krāsnīm vai kamīniem. Neatstājiet degošas sveces bez uzraudzības, pat ne uz īsu brīdi un, dodoties prom no telpas vai pirms gulētiešanas, pārliecinieties, ka sveces ir nodzēstas!

Kas jāņem vērā, uzstādot elektriskās virtenes

Gadījumā, ja svētku dekorācijām, piemēram, Ziemassvētku egles vai mājas rotāšanai izvēlaties elektriskos rotājumus/virtenes, atcerieties, ka:

pirms elektrisko rotājumu/virteņu lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju un aplūkojiet marķējumu uz virteņu iepakojuma. Ja ieraudzīsiet mājiņas apzīmējumu ar, piemēram, angļu valodas paskaidrojumu “for outdoor use”, tad šis rotājums būs piemērots ēkas vai eglītes greznošanai laukā;

iekštelpām paredzētās virtenes nedrīkst lietot ārpus mājas, jo spuldzītes neizturēs gaisa temperatūru svārstības un mitrumu;

ja izmantojat jau lietotas elektrisko spuldzīšu virtenes, pārliecinieties, vai tās nav bojātas.

VUGD novēl drošu, mierīgu un saticīgu Adventes laiku un atgādina, ja tomēr nelaime un ir nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, zvaniet uz 112!

Foto: VUGD