Aicina atsaukties aculieciniekus auto sadursmei ar velosipēda vadītāju Jelgavā

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirknī 8. oktobrī uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 260.panta 11.daļas, par to, ka 2020. gada 5. oktobrī laika posmā no pulksten 11.00-12.00 Jelgavā, pa Raiņa ielu virzienā no Mātera ielas uz Pētera ielu brauca automašīna "Opel Zafira" (sudraba krāsā) un uz neregulējamās gājēju pārejas notika sadursme ar velosipēda vadītāju (sievieti), kura guva miesas bojājumus.

Saistībā ar notikušo policija lūdz atsaukties aculieciniekus minētajam notikumam vai arī jebkuru citu, kura rīcībā ir izmeklēšanai derīga informācija. Iedzīvotāji lūgti sazināties ar Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa darbiniekiem, zvanot pa tālruni 29702893, 63004254 vai 110.



Foto: Valsts policija