Aizvadītajā diennaktī no ūdenstilpēm izcelti trīs noslīkuši cilvēki

Aizvadītajā diennaktī Latvijā no ūdenstilpēm izcelti trīs noslīkuši cilvēki.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbinieki no ūdenstilpēm pagājušajā diennaktī izcēluši trīs noslīkušus cilvēkus, informēja VUGD.

Sestdien VUGD darbinieki izcēla pa vienam noslīkušam cilvēkam no dīķa Rēzeknes novadā, no kanāla Liepājā un no upes Pļaviņu novadā.

Savukārt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD) atklāja, ka vēl saņemts izsaukumu uz Pierīgu, kur dīķī ieripojuši bērnu ratiņi ar zīdaini tajos. NMPD informēja, ka viss beidzies laimīgi, tomēr turpmāku pārbaužu veikšanai zīdainis nogādāts slimnīcā.

Foto: pixabay.com