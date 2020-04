Aizvadītajās piecās diennaktīs ugunsdzēsējiem glābējiem Zemgalē 65 izsaukumi

Aizvadītajās piecās diennaktīs, laikā no 9.aprīļa pulksten 6.30 līdz 14.aprīļa pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma 65 izsaukumus – 46 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem 27 bija kūlas ugunsgrēki, 13 uz glābšanas darbiem, bet seši no izsaukumiem bija maldinājumi, informē VUGD.

Vakar pulksten 1.50 tika saņemts izsaukums uz Draudzības krastmalu Aizkrauklē, kur ugunsgrēks bija izcēlies deviņstāvu dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka uz ēkas piektā stāva dzīvokļa balkona deg sadzīves mantas 10m2 platībā – no ēkas tika evakuēti 25 cilvēki. Ugunsgrēka dzēšanas darbus apgrūtināja ēkas tuvumā novietotās vieglās automašīnas, kas traucēja ugunsdzēsējiem glābējiem piebraukt notikuma vietai. Pulksten 3.34 ugunsgrēks likvidēts.

Vēl ugunsdzēsēji glābēji Zemgalē steigušies dzēst ugunsgrēkus, kur Kokneses novada Bebru pagastā dega labības rugāji 5 hektāru platībā, Jelgavas novada Elejas pagastā dega šķūnis 30m2 platībā, Kandavas novada Zemītes pagastā dega malkas kaudze 30m2 platībā, Jelgavas novada Kalnciema pagastā, kur dega kūdra 40m2 platībā, Engures novada Lapmežciema pagastā, kur dega atkritumi 30m2 platībā, Jelgavas novada Svētes pagastā, kur dega pirts 2m2 platībā, kā arī Rundāles novada Viesturu pagastā, kur dega vieglā automašīna 5m2 platībā.

Sestdien VUGD saņēma izsaukumu uz Dobeles novadu, kur dīķī bija iebraucis traktors. Ugunsdzēsēji glābēji izvilka traktoru no dīķa un izcēla no tā bojāgājušu cilvēku, kuru nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.

Svētdien ugunsdzēsēji glābēji Jēkabpils novada Ābeļu pagastā no purva izcēla tajā iestigušu zirgu.

Aizvadītajās piecās diennaktīs ugunsdzēsēji glābēji Zemgalē 27 reizes steigušies dzēst kūlas ugunsgrēkus:

Piecas reizes Jelgavā - Slokas ielā dega kūla 500m2 platībā, Lakstīgalu ielā dega kūla 100m2 platībā, Varoņu ielā dega kūla 0,1 hektāra platībā, Meiju ceļā dega kūla 100m2 platībā, kā arī Loka maģistrālē, kur dega kūla 50m2 platībā un atkritumu kaudze 10m2 platībā;

Četras reizes Jēkabpilī - Tīruma ielā, kur dega kūla 0,5 hektāru platībā, Jēkaba ielā, kur dega kūla 0,6 hektāru platībā, kā arī Neretas ielā dega kūla 500m2 un 3 hektāru platībās;

Trīs reizes Jelgavas novadā - Līvbērzes pagastā, kur dega kūla 200m2 platībā, Kalnciema pagastā, kur dega kūla 100m2 platībā, kā arī Kalnciemā, kur dega kūla 0,2 hektāru platībā;

Divas reizes Iecavas novadā, kur dega kūla 900m2 platībā un arī Iecavas novada Zālītē, kur dega kūla 0,2 hektāru platībā;

Divas reizes Bauskas novada Ceraukstes pagastā, kur dega kūla 0,3 hektāru un 0,2 hektāru platībās;

Jaunjelgavas novada Sērenes pagastā, kur dega kūla 500m2 platībā;

Kandavas novadā, kur dega kūla, celmi un zaru kaudzes 2 hektāru platībā;

Tukuma novada Pūres pagastā, kur dega kūla 300m2 platībā;

Dobeles novada Gardenē, kur dega kūla 10m2 platībā un atkritumi 20m2 platībā;

Aveņu ielā Tukumā, kur dega kūla 700m2 platībā;

Auces novada Bēnes pagastā, kur dega kūla 500m2 platībā;

Jaunpils novadā, kur dega kūla 250m2 platībā;

Avotu ielā Aknīstē, kur dega kūla 0,5 hektāru platībā;

Vecumnieku novadā, kur dega kūla 0,8 hektāru platībā;

Krustpils novadā, kur dega kūla 35 hektāru platībā;

Pļaviņu novada Aiviekstes pagastā, kur dega kūla 0,5 hektāru platībā.

Vēl aizvadītajā svētdienā ugunsdzēsēji glābēji steidzās dzēst ugunsgrēku, kur Kandavas novadā dega kūla 0,1 hektāra platībā un šķūņa siena 1m2 platībā. Šajā ugunsgrēkā divas ēkas tika nosargātas no aizdegšanās.

VUGD atgādina, ka par kūlas dedzināšanu fiziskas personas var sodīt ar 280 – 700 eiro lielu soda naudu, savukārt par zemes neapsaimniekošanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, fiziskajām personām var uzlikt naudas sodu no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām – no 700 līdz 2900 eiro.

