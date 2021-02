Apzog ekskavatorus

Kā liecina sākotnējā informācija, laika posmā no 10. līdz 24. februārim Ozolnieku novada Cenu pagastā no diviem ekskavatoriem tika nozagti aptuveni 200 litri dīzeļdegvielas. Tāpat tika konstatēts, ka no viena ekskavatora nozagti divi akumulatori, bet no otra – bākuguns. Policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess.

24. februārī Jelgavā, Dobeles šosejas un 6. līnijas krustojumā notika automašīnu „BMW X3” un „Volkswagen Passat” sadursme. Policijā par notikušo ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Tāpat 24. februārī Jelgavā, Aspazijas ielā, vīrietis vadīja automašīnu „Opel Antara”, būdams alkohola reibumā, proti, viņa izelpā tika konstatētas 1,39 promiles. Policijā par notikušo ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process, informē Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Dace Kalniņa.

