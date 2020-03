Arni Jomu tiesa atjauno amatā

Otrdien elektroniski izsūtīts Zemgales rajona tiesas spriedums, ar ko tā atjaunojusi darbā ilggadējo Ozolnieku novada pašvaldības policijas priekšnieku Arni Jomu. Turklāt spriedumā minēts, ka par viņa piespiedu dīkstāvi no Ozolnieku novada pašvaldības piedzenama vidējā izpeļņa par laika posmu no 2019. gada aprīļa līdz 2020. gada janvārim, kas kopumā ir 14 tūkstoši eiro. Pamatojoties uz tiesas lēmumu, A.Joma otrdien iesniedza lūgumu atjaunot darbā.

“Ziņas” jau rakstīja, ka laikā, kad Ozolnieku novada domi vadīja Dainis Liepiņš, no darba pašvaldības iestādēs un uzņēmumos tika atbrīvoti vairāki darbinieki, tostarp arī A.Joma. Tiesas ieskatā viņa atbrīvošana, ko D.Liepiņa vadītā administrācija pamatoja ar izpilddirektora Anduļa Židkova 2018. gada 21. novembra lēmumu, nebija saskaņā ar Darba likumu. Pats A.Joma “Ziņām” atklāja, ka viņu uzrakstīt atlūgumu centās piespiest toreizējais Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieks Guntars Akmentiņš. Tomēr viņš nepakļāvās, jo vēl aizvien uzskata, ka savus darba pienākumus ir veicis godprātīgi.

D.Liepiņa vadības laikā notikušo atbrīvošanu no amata tiesā apstrīdējis arī Ozolnieku vidusskolas direktora vietnieks Ainārs Kākers, kuru no darba atbrīvoja 2017. gada septembrī. Arī viņš ar Zemgales rajona tiesas spriedumu 2019. gada novembrī tika atjaunots amatā, taču pašlaik atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā.

Foto: no arhīva