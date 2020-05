Šonedēļ konstatēts, ka Auces novadā no aploka nozagti Šarolē šķirnes liellopi 6600 eiro vērtībā, aģentūru LETA informēja Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes pārstāve Dace Kalniņa.

Sākotnē informācija liecina, ka zādzība no norobežota un ar elektrisko ganu aprīkota aploka Auces novada Lielauces pagastā pastrādāta laikā no 13. līdz 21.maijam. No aploka pazuduši trīs Šarolē šķirnes liellopi. Katra vērtība ir 2200 eiro.

Policijā par notikušo ir sākts kriminālprocess.

Foto: pixabay.com