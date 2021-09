“Bankas darbinieki” izkrāpj vairāk nekā 6000 eiro

Kā liecina sākotnējā informācija, 23. septembrī līdz šim nenoskaidrotas personas, stādoties priekšā kā „Swedbank” darbinieki, no kādas Jelgavas novada iedzīvotājas, iegūstot viņas uzticību, izkrāpa personas datus, un no viņas bankas konta tika noņemti 6390 eiro. Policijā par notikušo sākts kriminālprocess, informē Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Dace Kalniņa.

Foto: no arhīva