Brīdina par viltus atvērtajiem virtuālās valūtas kontiem un krāpnieku zvaniem

Finanšu kapitāla un tirgus komisija (FKTK) brīdina par krāpniekiem, kuri zvana pa tālruni nejauši izvēlētiem Latvijas iedzīvotājiem, uzdodoties par dažādu valstu uzraudzības iestāžu pārstāvjiem Latvijā vai Baltijā. Lai nekļūtu par krāpnieka upuri, FKTK aicina būt modram, kritiski izvērtēt aizdomīga zvanītāja sniegto informāciju un nekādā gadījumā nesadarboties.

Zvana laikā viltvārdis informē iedzīvotāju, ka uz tā vārda ir atrasts vai atvērts virtuālās valūtas konts ar tajā pieejamiem finanšu līdzekļiem. Krāpnieks aicina veikt dažādas darbības, lai šos līdzekļus pārvestu uz citu kontu un “neiekultos lielākās nepatikšanās”. Sarunas parasti norisinās krievu valodā.

Ja krāpniekam izdodas sarunas biedru pierunāt sadarboties, tad tālāk tiek prasīti personas dati, lai atvērtu jaunu virtuālās valūtas kontu citā iestādē, uz kuru varētu pārskaitīt šos it kā atrastos līdzekļus. Ja upurim nav iemaņu šādu darbību veikšanai, viltvārži piedāvā pieslēgties cilvēka iekārtām attālināti, izmantojot, piemēram, “AnyDesk” programmu. Nekādā gadījumā šādā veidā nedrīkst ļaut nezināmām personām pieslēgties ierīcēm.

Krāpnieks var likt veikt arī dažādas papildu darbības, piemēram, nosaukt maksājumu karšu vai autentifikācijas datus, lūgt pārtraukt sadarbību ar kādu finanšu iestādi, naudas trūkuma gadījumā aizņemties finanšu līdzekļus, atvērt tīmekļvietņu adreses internetā un veikt darbības atbilstoši instrukcijai.

Ja upuris pēc sniegtajām norādēm atvēris jaunu virtuālās valūtas kontu vai maksājumu kontu citā finanšu iestādē, tad tajā var it kā parādīties pieejama naudas summa, kuru krāpnieks sākotnēji nosaucis. Lai šo it kā pieejamo naudu izmaksātu, no upura tiek prasīts veikt komisijas maksas priekšapmaksu. FKTK vērš uzmanību, ka šādi apmaksājot komisijas maksu vai citu viltvārža piedāvātu pakalpojumu, piemēram, apdrošināšanu vai garantijas maksu, samaksātā nauda tiek pilnībā zaudēta.

Šādās situācijās nedrīkst veikt darbības, kuras lūdz viltvārdis, nevajag sniegt informāciju un veikt maksājumus. Ir jāpārtrauc telefona saruna un jāinformē FKTK, zvanot pa tālruni 67774800 vai rakstot uz e-pastu: fktk@fktk.lv. Ja radušās aizdomas, ka esat iesaistīts krāpniecībā un cietis zaudējumus, aicinām vērsties Valsts policijā.

Foto: pixabay.com