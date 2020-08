Dobeles novada Bērzes pagastā - divu vieglo automašīnu sadursme; bojā gājis cilvēks

Aizvadītajā diennaktī, laikā no 3.augusta pulksten 6.30 līdz 4.augusta pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma trīs izsaukumus – vienu uz ugunsgrēka dzēšanu un divus uz glābšanas darbiem, informē VUGD.

Pulksten 15.38 tika saņemts izsaukums uz Satiksmes ielu Jelgavā, kur, kā liecināja saņemtā informācija, kravas automašīnai ir bojāta degvielas bāka un no tās noplūst degviela. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka uz ceļa braucamās daļas noplūduši aptuveni 200 litri degvielas, ko pirms VUGD ierašanās ceļa uzturētāji apbēruši ar smiltīm. Ugunsdzēsēji glābēji noslēdza bojāto bāku un atlikušo degvielu savāca traukā. Darbi notikuma vietā pabeigti pulksten 16.21.

Pulksten 18.49 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Dobeles novada Bērzes pagastu, kur bija notikusi divu vieglo automašīnu sadursme. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji no vienas no automašīnām atbrīvoja cilvēku un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, kas konstatēja cilvēka nāvi. Pulksten 19.45 darbi notikuma vietā pabeigti.

Kopumā aizvadītajā diennaktī visā Latvijā VUGD saņēma 45 izsaukumus, no kuriem 14 bija uz ugunsgrēku dzēšanu, no tiem divi uz meža ugunsgrēku dzēšanu, 23 uz glābšanas darbiem, bet astoņi no izsaukumiem bija maldinājumi.

Foto: no arhīva