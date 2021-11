Dūmu detektora brīdina par ugunsgrēku mājoklī Aucē

Aizvadītajās trijās diennaktīs, laikā no 5. novembra pulksten 6.30 līdz 8. novembra pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma 11 izsaukumus – vienu uz ugunsgrēku dzēšanu, deviņus uz glābšanas darbiem un vēl viens izsaukums bija maldinājums, informē VUGD.Šonakt pulksten 03.16 VUGD saņēma informāciju, ka Dobeles novada Aucē divstāvu dzīvojamā mājā ir izveidojies sadūmojums. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka dzīvojamās mājas pagrabā pie apkures katla deg skaidru briketes 20 m2 platībā, radot spēcīgu sadūmojumu. Ugunsdzēsēji glābēji no ēkas izglāba divus cilvēkus, no kuriem viens bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Vēl viens cilvēks no ēkas evakuējās pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās. Ugunsgrēka izplatīšanās tika ierobežota pulksten 05.53, bet darbs notikuma vietā vēl turpinās. Kā atzīst notikuma vietā strādājošie ugunsdzēsēji glābēji - ja mājoklī, izveidojoties sadūmojumam, nebūtu nostrādājis dūmu detektors, kas pamodināja mājokļa iemītniekus, ugunsgrēka sekas varēja būt traģiskas.

VUGD atgādina, rūpējoties par siltumu mājoklī, atcerieties par ugunsdrošību! Kurināmo un citus degtspējīgus materiālus novietojiet drošā attālumā no apkures iekārtas!

Traģiskākie ugunsgrēki nereti notiek tieši naktī, kad cilvēki guļ un nepamana ugunsgrēka izcelšanos. Iespēju izglābties sniedz dūmu detektors, kas, izveidojoties sadūmojumam, skaļi signalizē, pamodinot mājokļa iemītniekus. Uzstādiet savā mājoklī dūmu detektoru un izglābiet dzīvības!

