Dzērājšoferis attaisnojas ar "iekšējo dezinfekciju" pret koronavīrusu

Vidzemes rajona tiesa Cēsīs atzinusi par vainīgu braukšanā reibumā kādu vīrieti, kurš policijas darbiniekiem skaidrojis, ka ar alkoholu veicis "iekšējo dezinfekciju" pret koronavīrusu, lasāms publiski pieejamajā anonimizētajā tiesas spriedumā.

Tajā norādīts, ka vīrietis 1,22 promiļu reibumā pie stūres pieķerts šī gada 15.marta .

Savā skaidrojumā policijai vīrietis skaidrojis, ka tai dienā ap plkst.15 veicis "iekšējo dezinfekciju" pret koronavīrusu, dzerot viskiju un degvīnu, bet uzdzerot tomātu sulu. Viņš arī vēlējies uzcept gaļu, bet to nav varējis izdarīt, jo bijis "saguris no dezinfekcijas līdzekļiem". Tāpat viņš atzīmējis, ka šī "iekšējā dezinfekcija" notikusi sievas automašīnā. Pēc tam viņš esot gulējis, bet pēc pamošanās šo "dezinfekcijas" procedūru atkārtojis, taču vienā no mošanās brīžiem viņu pamodinājusi esot policija.

Lieta tika skatīta bez vīrieša klātbūtnes, taču skaidrojumā tiesai vīrietis savu vainu atzina.

Tiesa nosprieda, ka vīrietim uz diviem gadiem tiks atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Tāpat viņam nāksies izciest piecas diennaktis ilgu administratīvo arestu un samaksāt naudas sodu 850 eiro apmērā.

Foto: pixabay.com