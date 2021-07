Kā liecina 14. jūlijā pulksten 03.34 no ārstniecības iestādes sniegtā sākotnējā informācija, Jelgavā, Filozofu ielā sieviete nokritusi no velosipēda, gūstot sasitumus. Konstatēts, ka persona ar velosipēdu nav braukusi, pēc alkohola lietošanas palicis slikti, zaudējusi samaņu un nokritusi. No hospitalizācijas atteicās, informē Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes pārstāve Arlita Dolgā.

Foto: pixabay.com