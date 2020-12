Jelgavā apzog uzņēmumus

Kā liecina sākotnējā informācija, laika posmā no 8. līdz 9. decembrim Jelgavā no kāda uzņēmuma teritorijas tika nozagts zāģis „Husqvarna”, metināmais aparāts, gāzes balons, akumulators un 2 domkrati, kā arī no transportlīdzekļa nolieta degviela, aptuveni 50 litri. Policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess.

Kā liecina sākotnējā informācija, 9. decembrī Jelgavā no kāda uzņēmuma saimniecības telpas tika nozagts metināmais aparāts un metināšanas maska. Nodarīts materiālais zaudējums 312 eiro. Policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess, informē Dace Kalniņa, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste.

Foto: pixabay.com