Jelgavā kuģītis ar 15 dāmām tumsā uzskrien uz sēkļa

Neparasts skats sestdien ap pulksten 21.30 bija vērojams apmēram 50 metrus augšpus Lielupes tiltam, kas atrodas pie Jelgavas pils. Tur gan, darbinot dzenskrūvi, gan stumjoties ar garu nūju, divu komandas locekļu komanda no sēkļa centās atbrīvot kuteri. Ar to izbraukumā pa Lielupi bija devušās 15 dāmas vecumā no 30 līdz 40 gadiem. Kad minūtes desmit kuģa atbrīvošana no sēkļa nesekmējās, kuģa komanda vērsās pēc palīdzības. Negadījuma vietā ieradās katanarāns “Džerri”. Uz tā pārkāpa cietušā kuģa pasažieres, un tādējādi viņas pēc dažām minūtēm tika nogādātas kuģu piestātnē, kas atrodas pie Driksas promenādes.

Krastā nogādātās pasažieres no sarunas ar zz.lv atteicās. Viena no izglābtajām atsmēja, ka viņas esot pasūtījušas tādu vakara piedzīvojumu ar kuģa uzsēšanos uz sēkļa. Savukārt katamarāna “Džerri” vadītājs zz.lv teica, ka krasta izbīdījumu un sēkli, kas atrodas pie Lielupes tilta, tumsā ir grūti pamanīt un tur būtu vajadzīga apgaismota boja.

Svētdien zz.lv runāja ar kuģīša “Moana” vadītāju Artūru, kurš teica, ka piedalījies kuģa novilkšanā no sēkļa. Svētdien par sestdienas vakara negadījumu liecināja vien pēdas krasta meldros.

Vairāk lasiet 17. septembra “Zemgales Ziņās”

Foto: Gaitis Grūtups