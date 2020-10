Jelgavā likumsargi operatīvi aiztur iespējamo velosipēda zagli

Jelgavā kādam vīrietim šī gada 6. oktobrī tika nozagts velosipēds „Arkus”. Tajā pašā dienā, pateicoties Jelgavas pašvaldības policistu vērībai, tika aizturēts vīrietis, pie kura atrada nelikumīgi piesavināto divriteni, informē Valsts policijas

Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Dace Kalniņa.

Otrdien, 6. oktobrī, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa likumsargi saņēma iesniegumu par to, ka no kāda daudzdzīvokļu mājas pagalma ap pulksten 11 tika izdarīta 100 eiro vērta velosipēda „Arkus” zādzība. Jāpiemin, ka velosipēds nebija pieslēgts.

Pēc kriminālprocesa uzsākšanas tika iegūtas ziņas, kas ļāva identificēt iespējamo aizdomās turēto. Šī informācija tika paziņota Jelgavas pašvaldības policijai, kas tās pašas dienas vakarā ap pulksten 19 aizturēja iespējamo aizdomās turēto un viņu nodeva Valsts policijai. Velosipēds tika nodots tā likumīgajam īpašniekam.

Aizturētais, 1977. gadā dzimušais vīrietis, atradās alkohola ietekmē. Viņš jau agrāk ir bijis vairākas reizes tiesāts, šī gada 24. septembrī tika atbrīvots no ieslodzījuma, kā arī šobrīd ir bez noteiktas dzīves un darba vietas.

Par notikušo policijā ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 180. panta par zādzību nelielā apmērā, par ko var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Likumsargi aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un sargāt savas mantas. Šī gada oktobra pirmajās sešās dienās Jelgavā ir nozagti 5 velosipēdi, turklāt vēršam jūsu uzmanību uz to, ka tie visi bija atstāti nesaslēgti! Tāpat arī Tukumā 3. oktobrī no pagalma tika nozagts viens nesaslēgts velosipēds un Aizkrauklē 4. oktobrī tika reģistrēts viens gadījums, kad no dzīvojamās mājas kāpņu telpas nozaga velosipēdu. Visos minētajos gadījumos policija ir uzsākusi kriminālprocesus. Salīdzot ar 2019. gadu, Zemgales reģiona pārvaldes apakalpojamā teritorijā minētajā laika posmā tika izdarītas 2 velosipēdu zādzības – Jelgavā un Bauskā, taču arī abos šajos gadījumos braucamrīki bija nesaslēgti.

Foto: pixabay.com