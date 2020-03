Jelgavā no degoša pagraba izglābts cilvēks; vēl seši evakuēti

Aizvadītajās trijās diennaktīs, laikā no 28.februāra pulksten 6.30 līdz 2.marta pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma 20 izsaukumus, no tiem deviņus uz ugunsgrēka dzēšanu, piecus uz glābšanas darbiem un vēl seši izsaukumi bija maldinājums, informē VUGD.

Piektdien pulksten 12.23 VUGD saņēma informāciju, ka Jelgavā no kādas daudzstāvu dzīvojamās mājas pagraba nāk dūmi. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji nekavējoties uzsāka telpu pārmeklēšanu un cilvēku evakuāciju, jo piedūmojums strauji izplatījās dzīvokļos. No pagraba ugunsdzēsēji glābēji iznesa cilvēku, kurš ugunsgrēkā bija cietis, un nodeva viņu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. No ēkas augšējiem stāviem ugunsdzēsēji glābēji evakuēja sešus cilvēkus. Pagrabā dega sadzīves mantas 25 kvadrātmetru platībā. Dzēšanas darbi noslēdzās pulksten 14.31.

Šorīt Jelgavā, Griezes ielā dega šķūnis 40 kvadrātmetru platībā. Siltuma ietekmē tika bojāta blakus esošā automašīna.

