Jelgavā pašvaldības policisti naudassodu piemērojuši 21 komandantstundas pārkāpējam

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija turpina kontrolēt, cik apzinīgi iedzīvotāji ievēro ārkārtējās situācijas laikā noteiktos ierobežojumus Covid-19 izplatības mazināšanai. Naktī uz sestdienu un naktī uz svētdienu Pašvaldības policija par komandantstundas neievērošanu sodu no 10 līdz 500 eiro piemērojusi kopumā 21 personai, bet vēl 11 iedzīvotājiem izteikts mutisks aizrādījums. Savukārt par pulcēšanās pārkāpumu aizvadītajā nedēļā sodītas desmit personas, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas pārstāve Aira Dimpere informē, ka naktī no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu pašvaldības policisti komandantstundas laikā – no pulksten 22 līdz 5 – pārbaudījuši 67 personas dažādos Jelgavas pilsētas rajonos. 35 gadījumos iedzīvotāji Pašvaldības policijai uzrādīja pašapliecinājumu, un viņiem bija pamatots iemesls atrasties uz ielas, taču teju pusē gadījumu iedzīvotāji uz ielas atradās bez nopietna iemesla, turklāt atsevišķas personas klaji pārkāpa noteikumus un uzvedās bravūrīgi. 21 gadījumā par komandantstundas pārkāpumu piemērots naudas sods: 10, 150, 200, 300 un 400 eiro sodu saņēma pa vienai personai, divas personas saņēma 250 un tikpat 500 eiro sodu, četrām personām piemērots 100 eiro sods, tikpat – 50 eiro liels sods. 11 gadījumos pašvaldības policisti izteica mutisku aizrādījumu par komandantstundas neievērošanu.

Tāpat iedzīvotāji turpina neatļauti pulcēties. Aizvadītajā nedēļā Pašvaldības policija par pulcēšanās ierobežojuma pārkāpumu sodījusi 10 personas – četrām piemērots naudas sods 50 eiro apmērā, vienai – 150, bet piecas personas sodītas ar 500 eiro naudassodu.

Lai pārliecinātos par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, Pašvaldības policija aizvadītajā nedēļā veikusi arī 62 pārbaudes tirdzniecības centros un sabiedriskās vietās.

