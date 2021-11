Jelgavā soda 44 komandantstundas pārkāpējus un aizrāda tirgotājiem bez Covid-19 sertifikāta

Patrulējot pilsētā un kontrolējot, vai iedzīvotāji stingro ierobežojumu laikā no pulksten 20 līdz 5 neatrodas ārpus savas dzīvesvietas bez attaisnojoša iemesla, Jelgavas Pašvaldības policija aizvadītajā nedēļā pārbaudījusi 448 personas. 44 personām par šo pārkāpumu ir piemērots naudas sods no 10 līdz 100 eiro, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Pašvaldības policija aizvadītajā nedēļā pārbaudījusi arī vairākas ielu tirdzniecības vietas, lai pārliecinātos, vai tirgotājiem ir sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts vai negatīvs tests un vai tiek lietotas sejas aizsargmaskas. Ar vairākiem pārdevējiem veiktas preventīvas pārrunas par Ministru kabineta noteikumu neievērošanu.

Pašvaldības policijas pārstāve Sandra Matulēna informē, ka no 25. līdz 31. oktobrim Pašvaldības policija komandantstundas laikā jeb no pulksten 20 līdz 5 kopumā pārbaudījusi 448 personas. Galvenokārt sastaptie iedzīvotāji devušies uz darbu vai atgriezušies no darba, un viņi uzrādīja aizpildītu pašapliecinājumu.

"Taču daļa iedzīvotāju joprojām neievēro noteikumus un nakts stundās pamet dzīvesvietu neattaisnojošu iemeslu dēļ. Lielākoties tie ir cilvēki alkohola reibumā, un viņi policijai atzīst, ka viņiem ir vienalga par noteikumiem un dosies, kur vēlas. Šādos gadījumos policija veic preventīvas pārrunas un piemēro sodu," stāsta S.Matulēna.

Pagājušajā nedēļā sodu par komandantstundas neievērošanu saņēmušas 44 personas. 11 cilvēkiem piemērots 10 eiro sods, 15 – 20 eiro sods, septiņiem – 30 eiro sods, deviņiem – 50 eiro sods, bet pa vienai personai saņēmušas 80 un 100 eiro sodu. "21 personai pagājušajā nedēļā izteikts mutisks aizrādījums par to, ka nav aizpildīts pašapliecinājums, lai gan iemesls atrasties ārpus mājas ir bijis pamatots," skaidro policijas pārstāve.

Četras personas no dažādām mājsaimniecībām aizvadītajā nedēļā saņēmušas sodu 50 eiro apmērā katra par neatļautu pulcēšanos ārkārtējās situācijas laikā. Bet vienai personai piemērots naudas sods 50 eiro par sejas maskas nelietošanu telpā.

Pašvaldības policija pagājušajā nedēļā arī vairākkārt apsekojusi pilsētas ielu tirdzniecības vietas, lai pārliecinātos, cik apzinīgi Covid-19 dēļ noteiktos ierobežojumus ievēro tirgotāji. Fiksētas vairākas tirgotājas, kurām nav sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta vai pēdējo 72 stundu laikā veikta Covid-19 testa negatīva rezultāta. Ar pārdevējām veiktas pārrunas, izskaidrojot noteikumus, un viņas tirdzniecības vietu atstājušas.

S.Matulēna norāda, ka arvien vairāk par dažādiem iespējamiem Covid-19 ierobežojumu pārkāpumiem ziņo iedzīvotāji. Piemēram, pagājušajā nedēļā vairākkārt saņemta informācija par distances neievērošanu pie kāda tirdzniecības centra un pie vakcinācijas centra. "Ierodoties notikuma vietā, pārkāpumi gan netika konstatēti, un atbildīgās personas paskaidroja, ka ik pa laikam rindā gaidošajiem atgādina par nepieciešamību ievērot distanci," skaidro S.Matulēna.

Lai nodrošinātu noteikto ārkārtējās situācijas ierobežojumu un mājsēdes uzraudzību, Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija turpina veikt pastiprinātas kontroles.

Valsts policija no 31. oktobra pulksten 20 līdz 1. novembra pulksten 5 Jelgavas iecirkņa apkalpojamā teritorijā pārbaudījusi 102 personas, no kurām 89 par dzīvesvietas atstāšanu mājsēdes laikā uzrādīja pašapliecinājumus. Pārbaudes ietvaros sākti 12 administratīvā pārkāpuma procesi un dots viens preventīvs norādījums.

Foto: Jelgava.lv