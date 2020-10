Jelgavas domes “alkoholisko ziedu” lietā trauksmes cēlēja uzvar tiesā; lietu pret domi policija izbeidz

Pēc vairāk nekā divus gadus ilgušas izmeklēšanas Valsts policija ir izbeigusi kriminālprocesu par iespējamām nelikumībām Jelgavas domē un tās grāmatvedībā. Proti, likumsargiem neesot izdevies savākt pietiekamus pierādījumus vietējā ziedu veikala pārdevējas celtajai trauksmei, ka domes darbinieki privātai lietošanai puķu veikalā pasūtina alkoholu, ko vēlāk rēķinos noformē kā domes vajadzībām piegādātus ziedus un par ko samaksā pašvaldība. Tikmēr pati pārdevēja, kas cēla trauksmi, pēc atlaišanas no darba ir taisnību panākusi tiesā.

Cēla trauksmi par pirkumu piesegšanu

Pirms diviem gadiem Latvijas Radio vēstīja, ka Jelgavas dome, iespējams, gadiem ir sagrozījusi savu grāmatvedību – desmitiem tūkstoši eiro tērēti nevis ziedu iegādei, kā norādīts atskaitēs, bet gan dārgam alkoholam domes vadības privātām vajadzībām. Tā dēvētais alkoholisko ziedu skandāls gaismā nāca, jo trauksmi cēla puķu salona pārdevēja.

Valsts policijas sāktais kriminālprocess aizveda uz ziedu veikalam kaimiņos esošo Jelgavas domes namu, kurā saimnieko Zaļo un Zemnieku savienība. Jelgavas pašvaldība ilgus gadus ir pastāvīga uzņēmuma «Dārzs» puķu veikala kliente.

Tirgotavas nu jau kādreizējā pārdevēja Latvijas Radio toreiz stāstīja, ka tur kā floriste nostrādājusi trīs gadus: «Atnāk domes darbinieki un pilsētas iestāžu centralizētās grāmatvedības sievietes, grāmatvedes, kuras veica personīgos pirkumus – alkoholu, dārgu, ne tik dārgu alkoholu. Un pēc tam tas tika norakstīts kā ziedu pirkums – kā telpaugi, kā vāzes, kuras faktiski netika iegādātas. Mēneša beigās tika izrakstīts fiktīvs rēķins, kas neatbilda patiesībai.»

Summas bijušas dažādas, dažu mēnesi pat vairāki tūkstoši eiro. Puse bijusi alkohols, kas vēlāk noformēts kā ziedi.

Uzņēmuma «Dārzs» izrakstītos rēķinus apmaksāja Jelgavas dome. Pirms trim gadiem kādā reizē, kad domes galvenā grāmatvede kārtējo reizi vēlējās iegūt ziedu pušķi sev, pārdevēja izteica frāzi «Žēl, ka mēs visi tā nevaram rīkoties!». Tas izraisīja skandālu.

Saprazdama, ka viņas laiks veikalā ir skaitīts, pārdevēja cēla trauksmi. Vērsās pie korupcijas apkarotājiem un citās iestādēs.

Lieta no policijas pie VID

Valsts kontrole vēlāk, izrevidējot Jelgavas domes darījumus, atklāja, ka, tērējot naudu it kā reprezentācijas vajadzībām, pašvaldība par 26 tūkstošu eiro izlietojumu nespēja revidentiem pierādīt, ko tieši pirkusi. Valsts policija par iespējamu krāpšanos ar domes grāmatvedības datiem sāka kriminālprocesu.

Bet policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja priekšnieka vietnieks Raitis Pavlovs nu atzīst, ka divus gadus ilgajā izmeklēšanā pienācīgus pierādījumus apsūdzībai neatrada.

«Netika iegūts tik daudz ziņu, lai konkrētu personu sauktu pie kriminālatbildības. Pārkāpumi bija, bet pārkāpumi bija tādi, ka izmeklēšanas laikā neizdevās identificēt nevienu konkrētu gadījumu, kad juridiskai personai tika pārdots alkoholiskais dzēriens, kas tiktu grāmatvedības dokumentos apslēpts zem citas preces. Konstatēti grāmatvedības pārkāpumi, bet nav konstatēti tādi pārkāpumi, par kuriem būtu saucamas konkrētas personas pie kriminālatbildības. Tāpēc materiāls nosūtīts Valsts ieņēmumu dienestam,» pastāstīja Pavlovs.

Tātad nu Jelgavas domes amatpersonu «alkoholisko ziedu» pirkumus vērtē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Atlaista par trauksmes celšanu

Bet, kamēr lieta nonāca policijā, uzņēmums «Dārzs» trauksmes cēlēju pārdevēju atlaida. Viņa vērsās tiesā. Pirmās divas instances zaudēja. Pēc Augstākās tiesas Senāta iejaukšanās Kurzemes apgabaltiesa Liepājā lietu skatīja no jauna.

Tiesa atklāja, ka pārdevēja atlaista tieši par trauksmes celšanu, turklāt atbrīvošanas iemesli radīti mākslīgi, gan, iespējams, falsificējot dokumentus, gan piespiežot citas puķu veikala pārdevējas kritizēt atlaižamo. Tiesas lēmumā netieši redzamas arī aplokšņu algu maksāšanas pazīmes puķu veikalā.

Piemēram, kāda darbā atstātā pārdevēja par kolēģi tiesā liecināja:

«Viņa bija slinka un melīga, jo viņa uzskatīja, ka jebkas, kas elpo, ir zaglis. Paškritikas šim cilvēkam nav vispār. Viņa pati strādāja minimāli, kā florists ir pilnīga nulle, bet pārdevēja – par 30 procentiem. Domei pasākumi mēdz notikt sestdienu un svētdienu vakaros, sveic dažādus cilvēkus, tāpēc ņem ziedus arī ārpus sava darba laika. 2017. gada 10. oktobrī atnāca domes grāmatvede, teica, ka izvēlēsies ziedus un vakarā atnāks pakaļ. Kolēģe savā neveselīgajā uztverē sapratusi, ka tie ziedi ir savām vajadzībām, bet nekas par to neliecināja. Dome no alkohola iegādājās tikai melno balzamu kā dāvanu, arī konfektes, to formēja groziņā un viss tika apsiets ar lenti. Mēneša beigās vadība izrakstīja rēķinus, bet nezinu, kas tajos bija rakstīts.»

Palikušās pārdevējas tiesā runāja kā ziedu salonam izteikti lojālas darbinieces, aizstāvot darba devēju un Jelgavas domi. Vēl kāda kolēģe bijušo pārdevēju raksturoja kā patoloģisku sliņķi un melīgu kā bērnu.

Bet tiesa pamatīgā izpētē un apjomīgā spriedumā secināja, ka patiesībā vaina meklējama darba devējā un pārējās pārdevējās, kas par trauksmes cēlēju kolēģi vadībai aktīvi sāka sūdzēties tieši pēc konfliktsituācijas, kurā viņa izgaismoja domes darbinieku aizdomīgo rīcību. Tiesa secināja, ka pārdevēju runas stils tiesas zālē un rakstiskās sūdzības par kolēģi darba devējam būtiski atšķiras, tādēļ tiesneši pat pieļauj, ka sūdzības radītas mākslīgi ar svešām rokām kā papildu iemesls trauksmes cēlējas atlaišanai.

Lūk, citas pārdevējas liecība tiesā:

«Ja viņa ir floriste, tad es esmu balerīna. Par konfliktu uzzināju no viņas stāstītā. Viņa bija lepna par to, ka «uzbraukusi» domes darbiniecei, jo viņa privāti sev puķes ņēmusi par domes naudu. Es viņai atbildēju, ka tā nav mūsu darīšana – mēs nedrīkstam izteikt savus komentārus. Vadībai par viņu sūdzējāmies tādēļ, ka viņas nekaunība auga, jo iedomājās, ka ir pasaules glābēja, ka viņa ir vienīgā labā, bet visi pārējie apkārt ir zagļi.»

Lietas izpētē iesaistījās arī Tiesībsarga birojs, un tiesa visbeidzot secināja, ka pārdevēja no darba atbrīvota tieši par trauksmes celšanu, līdz atlaišanai piedzīvojot mobingu un bosingu, kas tiesas spriedumā ir asi nosodīts.

Tiesa atbrīvošanu atzina par prettiesisku, no ziedu salona piedzina vairāk nekā trīs tūkstošus eiro neizmaksāto algu, kā arī morālo kompensāciju divu tūkstošu eiro apmērā.

Tiesas lēmumā ir lasāms, ka darījumi starp ziedu salonu un Jelgavas domi ir aizdomīgi, tie nav izsekojami, tāpēc nav pierādāms, ka dome par nodokļu maksātāju naudu tiešām pirkusi puķes. Tiesa arī vērš uzmanību, ka uzņēmuma «Dārzs» veikala apgrozījumā trešo daļu veido desmitiem tūkstošu eiro vērti domes pasūtījumi, tādēļ laba sadarbība ar domi tam bijusi izdevīga.

Kopš «alkoholisko ziedu» skandāla un daudzajām pārbaudēm publiskajos Jelgavas domes iepirkumos šis ziedu salons vairs nav redzams.

Raksts pārpublicēts no portāla lsm.lv

Foto: no arhīva