Jelgavas novadā alkohola reibumā pie stūres sēdušies seši autovadītāji; vienā gadījumā sekas traģiskas

Laika posmā no 29. līdz 31. janvārim Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa apkalpojamā teritorijā uzsākti trīs administratīvā pārkāpuma procesi un trīs kriminālprocesi par automašīnu vadīšanu alkohola reibumā. Valsts policija aicina līdzcilvēkus apzināties, ka šāda rīcība apdraud paša un citu ceļu satiksmes dalībnieku veselību un dzīvību, un vēlreiz atgādina, ka nav pieļaujams sēsties pie jebkāda transportlīdzekļa stūres, esot alkohola reibumā, informē Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Dace Kalniņa.

Aizvadītajā nedēļas nogalē kāds 1996. gadā dzimis vīrietis, kurš, būdams 0,87 promiļu alkohola reibumā, 31. janvārī nolēma vadīt automašīnu „BMW 730”. Jelgavas novada Glūdas pagastā uz ceļa Pūri – Auce – Grīvaiši 2. kilometrā vadītājs netika galā ar transportlīdzekļa vadāmību, nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Vadītājs un viens pasažieris izkļuva no automašīnas saviem spēkiem, bet otrs pasažieris – 1987. gadā dzimis vīrietis – gāja bojā notikuma vietā, un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki bojāgājušo pēc avārijas ar hidraulisko instrumentu palīdzību atbrīvoja no vieglās automašīnas. Tāpat pārbaudes laikā likumsargi konstatēja, ka 1996. gadā dzimušajam vīrietim nav likumā noteiktā kārtībā iegūtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Policijā par notikušo tika uzsākts kriminālprocess un autovadītājs ir aizturēts.

Jāpiebilst, ka 2020. gada janvārī Zemgales reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā ceļu satiksmes negadījumos bojā gāja četras personas – viens automašīnas vadītājs, viens pasažieris, viens mopēdists un viena gājēja.

Piektdien, 29. janvārī, Jelgavā, uz Lietuvas šosejas, vīrietis vadīja automašīnu „Opel Astra”, būdams alkohola reibumā, proti, viņa izelpā tika konstatētas 1,43 promiles. Transportlīdzekļa vadītājs paskaidroja, ka viņš esot dzēris kefīru un, iespējams, tāpēc alkometrs uzrāda promiles. Policisti par notikušo uzsāka administratīvā pārkāpuma procesu, un saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 30. panta pirmo daļu, piemēroja aizliegumu izmantot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības līdz laikam, kad Valsts policijas amatpersona pieņems attiecīgu lēmumu. Kā nosaka Ceļu satiksmes likuma 62. panta trešā daļa par transportlīdzekļa vadīšanu, ja izelpotā gaisa pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,0 promili, bet nepārsniedz 1,5 promiles, tiek piemērots naudas sods no 850 līdz 1400 eiro un atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem.

Sestdien, 30. janvārī, Jelgavā, Nameja ielā, vīrietis vadīja automašīnu „BMW 525”, būdams alkohola reibumā, proti, viņa izelpā tika konstatētas 2,96 promiles. Vīrietis paskaidroja, ka pirms braukšanas viņš izdzēris 0,5 l degvīna. Likumsargi par notikušo uzsāka administratīvā pārkāpuma procesu. Savukārt, svētdien, 31. janvārī, Jelgavā, Stacijas ielā, vīrietis vadīja automašīnu „Audi A4”, būdams alkohola reibumā, proti, viņa izelpā tika konstatētas 1,92 promiles. Šis transportlīdzekļa vadītājs paskaidroja, ka pirms braukšanas esot izdzēris 0,35 l degvīna. Policisti abos gadījumos uzsāka administratīvā pārkāpuma procesus, un saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 30. panta pirmo daļu, abiem šoferiem piemēroja aizliegumu izmantot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības līdz laikam, kad Valsts policijas amatpersona pieņems attiecīgu lēmumu. Kā nosaka Ceļu satiksmes likuma 62. panta ceturtā daļa par transportlīdzekļa vadīšanu, ja izelpotā gaisa pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles, tiek piemērots naudas sods no 1200 līdz 2000 eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.

Tāpat svētdien, 31. janvārī, Jelgavas novada Kalnciema pagastā vīrietis vadīja automašīnu „Toyota Corolla Verso”, būdams alkohola reibumā, proti, viņa izelpā tika konstatētas 2,85 promiles, kā arī pārbaudes laikā likumsargi noskaidroja, ka autovadītājam nav likumā noteiktā kārtībā iegūtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Par minētajiem likumpārkāpumiem policijā ir ir uzsākts kriminālprocess.

Svētdienas vakarā vēl viens kriminālprocess tika uzsākts pret vīrieti, kurš Jelgavā, 1. līnijā, vadīja automašīnu „Ford Galaxy”, būdams alkohola reibumā, proti, viņa izelpā tika konstatētas 2,64 promiles. Autovadītājs netika galā ar transportlīdzekļa vadāmību, kā rezultātā nobrauca no ceļa braucamās daļas un pēc notikušā atstāja notikuma vietu, tādējādi pārkāpjot likumā noteikto kārtību. Policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess.

Atbilstoši Krimināllikuma 262. panta pirmajai daļai par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību (transportlīdzekļa vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas) un ja vadītājs atrodas alkohola ietekmē, var tikt piemērots sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz 5 gadiem. Savukārt Krimināllikuma 262.1 panta otrajā daļā noteikts, ka par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu var tikt piemērots sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 4 gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz 7 gadiem.

Pirms sēdies pie tranportlīdzekļa stūres bez tā vadīšanas tiesībām un esot alkohola reibumā, Valsts policija atgādina, ka kriminālatbildība nav joks, piemēram, ir dažādi ierobežojumi, kas aizliedz strādāt noteiktā nozarē, ja esi saukts pie kriminālatbildības!

Foto: pixabay.com