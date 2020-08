Jelgavas novada Vilces pagastā uz lauka dega kombains un labības rugāji

Aizvadītajā diennaktī, laikā no 17.augusta pulksten 6.30 līdz 18.augusta pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma deviņus izsaukumus – piecus uz ugunsgrēku dzēšanu, vienu uz glābšanas darbiem un vēl trīs izsaukumi bija maldinājumi, informē VUGD.

Pulksten 11.43 ugunsdzēsēji glābēji devās uz Meiju ceļu Jelgavā, kur piecstāvu dzīvojamā mājā bija jūtams sadūmojums un vienā no dzīvokļiem strādāja dūmu detektors. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji ieraudzīja, ka no otrā stāva loga nāk dūmi. Ugunsdzēsējiem glābējiem caur logu iekļūstot dzīvoklī, tika noskaidrots, ka sadūmojumu rada uz plīts bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens. Pārmeklējot mājokli, cilvēki tajā neatradās.

Lai novērstu iespējamās traģiskās sekas ugunsgrēkiem, kas izceļas virtuvē, piedegot ēdienam, VUGD aicina iedzīvotājus savus mājokļus aprīkot ar dūmu detektoru, kas savlaicīgi brīdinās par sadūmojumu, un virtuvē novietot ugunsdzēsības pārklāju, ar kuru ātri un viegli var nosegt degošo trauku, tādējādi noslēdzot skābekļa piekļuvi un apslāpējot degšanu. Ja saprotiet, ka ugunsgrēku neizdosies nodzēst paša spēkiem, zvaniet ugunsdzēsējiem glābējiem uz tālruņa numuru 112!

Pulksten 17.08 ugunsdzēsēji glābēji devās uz Kokneses novada Kokneses pagastu, kur lauka malā dega pērnais siens 200 m2 platībā.

Pulksten 17.54 Jelgavas un Elejas ugunsdzēsēji glābēji devās uz Jelgavas novada Vilces pagastu, kur uz lauka dega kombains un no tā bija aizdegušies labības rugāji, kā arī no kombaina degvielas bākas notika noplūde. Ugunsdzēsēji glābēji veica ugunsgrēka dzēšanas darbus un novērsa degvielas noplūdi, bet atlikušo degvielu pārsūknēja uz citu tvertni. Dzēšanas darbos iesaistījās arī saimniecības traktors, kurš apara lauku, lai veidotu pārrāvumus un apstādinātu tālāku liesmu izplatīšanos rugājos. Kombains dega 10 m2 un rugāji 4,5 hektāru platībā. Dzēšanas darbi noslēdzās pulksten 20.55.

Zemgalē aktīvi notiek ražas novākšana, līdz ar to pieaug izsaukumu skaits, kuros deg labības rugāji, siena ruļļi, lauksaimniecības tehnika utt. Ugunsgrēku skaitu un to postošās sekas iespējams mazināt, ievērojot piesardzību, apzinoties iespējamos riskus un tos savlaicīgi novēršot, piemēram, lauksaimniecības traktortehnikas aizdegšanos novērsīs regulāra rotējošo detaļu un mezglu vārpstu attīrīšana no degtspējīgiem materiāliem. Transportlīdzekļu dzinēju izplūdes caurules ir arī jāaprīko ar dzirksteļu slāpētājiem un jāuzrauga, lai dzinēja kolektora un izplūdes caurules savienojuma starplikās nebūtu plīsumu un bojājumu. Šādā veidā tiek novērsta iespēja, ka dzirksteles iekļūst sausajos salmos, sienā, graudos utt. un tos aizdedzina. Degoši labības un rugāju lauki ir tikpat bīstami kā kūlas ugunsgrēki, jo tajos var ciest un iet bojā cilvēki, kā arī liesmas var pārmesties uz automašīnām un ēkām, tāpēc ir svarīgi ievērot piesardzību, lai novērstu šādu ugunsgrēku izcelšanos.

