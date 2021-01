Jelgavas Pašvaldības policija par ierobežojumu un komandantstundas neievērošanu sodījusi 24 personas

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija turpina pastiprināti uzraudzīt ārkārtējā situācijā noteikto ierobežojumu un komandantstundas ievērošanu. Aizvadītajā nedēļā pašvaldības policisti par pulcēšanās ierobežojuma neievērošanu sodījuši 12 personas – lielākais piemērotais sods ir 1000 eiro, mazākais – 100 eiro. Tāpat Pašvaldības policija piemērojusi naudas sodu 12 personām par komandantstundas neievērošanu brīvdienās. Par šo pārkāpumu lielākais piemērotais sods ir 500 eiro, mazākais – 10 eiro, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas pārstāve Sandra Matulēna informē, ka aizvadītajā nedēļā Pašvaldības policija apsekoja 184 publiskas vietas, lai pārbaudītu, vai tiek ievēroti valdības noteiktie ierobežojumi Covid-19 izplatības mazināšanai. 12 gadījumos par pulcēšanās ierobežojumu pārkāpumu personām piemērots naudas sods. Piemēram, 6. janvārī policija saņēma izsaukumu uz ģimenes skandālu Skuju ielā. "Notikuma vietā iereibusi sieviete paskaidroja, ka ar vīru atnākusi ciemos pie tēva un viņa sievas. Kopīgas alkohola lietošanas laikā izcēlies konflikts, un vīrs draudējis ar fizisku izrēķināšanos. Konflikts pēc pārrunām ar policiju atrisināts mierīgā ceļā, bet, ņemot vērā, ka bija pārkāpti pulcēšanās ierobežojums, ciemiņiem – 38 gadus vecai sievietei un 41 gada vecam vīrietim – piemērots naudas sods 300 eiro katram, bet tēvam un viņa sievai piemērots naudas sods 100 eiro katram," stāsta S.Matulēna.

Piektdien, 8. janvārī, ap pulksten 14 saņemta informācija, ka Pulkveža Brieža ielā kādā dzīvoklī personas no dažādām mājsaimniecībām lieto alkoholu. "Dzīvoklī atradās trīs vīrieši un divas sievietes. Pēc datu pārbaudes trīs personas tika izraidītas no dzīvokļa, četrām personām no šīs kompānijas piemērots sods 100 eiro apmērā par ierobežojumu pārkāpšanu," skaidro S.Matulēna. Bet svētdien pēc pulksten 15 ziņots par pulcēšanos kādā dzīvoklī Tērvetes ielā. Iereibušajai sievietei un trim iereibušiem vīriešiem par pulcēšanās ierobežojuma pārkāpšanu piemērots naudas sods: sievietei un diviem vīriešiem – katram pa 500 eiro, bet trešajam vīrietim – 1000 eiro. Tas ir lielākais sods, kas piemērots aizvadītajā nedēļā.

Tāpat Pašvaldības policija pilsētas videonovērošanas kamerās aizvadītajā nedēļā pēc pulksten 20 fiksējusi neatļautu pulcēšanos Sporta ielas stāvlaukumā – sastaptie jaunieši tika iepazīstināti ar ierobežojumiem ārkārtējās situācijas laikā un soda apmēru, un viņi devās prom no stāvlaukuma.

8. janvārī kāds ziņojis, ka Asteru ielā kādā dzīvoklī tiek sniegti skaistumkopšanas pakalpojumi, kas ārkārtējās situācijas laikā ir aizliegti. Ierodoties notikuma vietā, policija konstatēja, ka uz kāda dzīvokļa durvīm uzlīmēta reklāma, ka tajā piedāvā limfodrenāžas pakalpojumus. "Dzīvoklī policija sastapa sievieti, kura paskaidroja, ka šobrīd nekāda veida pakalpojumi netiek sniegti. Dzīvoklī atradās limfodrenāžas iekārtas, bet citas personas dzīvoklī netika sastaptas," stāsta S.Matulēna.

Tāpat aizvadītajā nedēļā saņemtas anonīmas sūdzības par to, ka lielākajos pilsētas tirdzniecības centros veikala apmeklētāji neievēro ierobežojumus. Proti, iepirkties dodas vairāk nekā viens cilvēks no vienas mājsaimniecības. Ar visu trīs tirdzniecības centru konkrēto veikalu apsardzes darbiniekiem un apsardzes uzņēmumu vadītājiem veiktas pārrunas. Par šī ierobežojuma neievērošanu kādā veikalā veiktas arī pārrunas ar diviem iedzīvotājiem, kuri ir no vienas mājsaimniecības un devās kopā iepirkties. Jāpiebilst, ka no 19. decembra ir spēkā ierobežojums, ka ārkārtējās situācijas laikā uz veikalu drīkst doties tikai pa vienam (līdzi drīkst nākt bērni līdz 12 gadu vecumam vai nepieciešamības gadījumā asistents).

Brīvdienās policija pastiprināti kontrolēja arī to, vai iedzīvotāji ievēro komandantstundu un no pulksten 22 līdz 5 bez attaisnojoša iemesla un apliecinājuma neatrodas uz ielas. "Diemžēl arī aizvadītās nedēļas nogalē bija iedzīvotāji, kuri pārkāpa ierobežojumus un nakts laikā atradās uz ielas. Vairākumā gadījumu gan tam bija pamatots iemesls, bet 12 gadījumos par šo pārkāpumu piemērots naudas sods. Cilvēki aizbildinājušies, ka nāk no drauga vai draudzenes un nav pamanījuši, ka ir jau vairāk par pulksten 22. Lielākais sods, kas piemērots par komandantstundas pārkāpumu, ir 500 eiro kādam vīrietim, kurš klaji demonstrēja, ka uz viņu ierobežojumi neattiecas un šo pārkāpumu izdarījis apzināti," skaidro S.Matulēna.

Lai nodrošinātu ārkārtējā situācijā noteikto ierobežojumu un komandantstundas uzraudzību, Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija turpina veikt pastiprinātas kontroles.

Foto: Jelgavas pašvaldības arhīvs