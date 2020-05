Ārkārtējās situācijas laikā Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija strādā pastiprinātā režīmā. Policijas darbinieki katru dienu apseko Jelgavas pilsētas publiskās vietas, kur iespējama iedzīvotāju pulcēšanās, kā arī to personu dzīvesvietas, kurām apstiprināta inficēšanās ar Covid-19 vīrusu, informē Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra Reksce.

Pagājušajā nedēļā Pašvaldības policijas ekipāžas 137 reizes apsekoja iedzīvotāju biežākās pulcēšanās vietas Jelgavā – izglītības iestāžu sporta laukumus, Jelgavas ledus halles skeitparku, parkus, skvērus, zupas virtuves u.c.

Tika apsekotas arī ar Covid-19 vīrusu inficētās personas to dzīvesvietās, vienā no gadījumiem, konstatējot, ka ar Covid-19 inficētā persona mājās neatrodas. Sakarā ar epidemioloģijas drošības prasību neievērošanu, tika uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība un materiāli pēc piekritības nosūtīti Veselības inspekcijai. Pārējās ar Covid- 19 inficētās, apsekotās personas karantīnas noteikumu nav pārkāpušas.

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas Operatīvās vadības nodaļā pagājušajā nedēļā tika saņemti 54 izsaukumi, no tiem 35 izsaukumi maija brīvdienās. No tiem lielākā daļa bija ziņojumi no privātpersonām par personu pulcēšanās un distancēšanās noteikumu neievērošanu. Šādos gadījumos policisti dodas uz notikumu vietu, veic preventīvas pārrunas ar iedzīvotājiem, aicinot būt atbildīgiem un ievērot Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

Nedēļas nogalē tika saņemta informācija par jauniešu pulcēšanos vairāk nekā divām personām vienuviet un divu metru distances neievērošanu. Patruļpolicijas ekipāžai ierodoties notikuma vietā, tika konstatēta trīs jauniešu kompānija, kuri neievēroja divu metru distancēšanās noteikumus. Visiem trim 18 gadus vecajiem jauniešiem tika sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli, uzliekot naudas sodu 50 eiro apmērā katram.

Pašvaldības policija ik dienu patrulē Jelgavas pilsētā, pārraidot skaļrunī aicinājumu par pulcēšanās un distances ierobežojumu ievērošanu, aicinot iedzīvotājus būt atbildīgiem.

Foto: no arhīva