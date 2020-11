Jelgavas un Dobeles pusē dūmu detektori ir tikai katrā trešajā mājoklī

Izsaukumos dzīvojamā sektorā Jelgavā un novadā, Ozolnieku un Dobeles novadā šogad ugunsdzēsēji glābēji tikai 25 no 84 mājokļiem jeb katrā trešajā, ir konstatējuši uzstādītu dūmu detektoru. Prasība, ka dzīvoklī jābūt uzstādītam vismaz vienam dūmu detektoram, bet privātmājā – vismaz vienam katrā ēkas stāvā, stājās spēkā jau šī gada 1.janvārī, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Viktorija Gribuste.

Šogad Jelgavas un Dobeles pusē ugunsdzēsēji glābēji dzēsa 66 ugunsgrēkus daudzdzīvokļu ēkās un 18 – individuālās dzīvojamās mājās. Tikai katrā trešajā dzīvoklī jeb 20 gadījumos no 66 ugunsdzēsēji glābēji dzirdēja skanam dūmu detektoru, kā rezultātā mājokļa iemītniekiem bija iespēja novērst aizdegšanos tā sākuma stadijā vai atstāt piedūmotās telpas un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus. Savukārt tikai piecās individuālās dzīvojamās mājās no 18 bija uzstādīts dūmu detektors. Līdz ar tikai 25 no 84 mājokļiem, kuros bija izcēlies ugunsgrēks, bija uzstādīts dūmu detektors.

Dobeles pusē dūmu detektors tika konstatēts tikai katrā ceturtajā mājoklī, savukārt Jelgavas pusē – biežāk, gandrīz katrā otrajā mājoklī. Visā Latvijā šogad dūmu detektors tikai katrā ceturtajā mājoklī signalizēja par ugunsnelaimi.

Dūmu detektora skaļais skaņas signāls vairākos ugunsgrēkos pasargāja mājokļa iemītniekus no iespējamas bojāejas vai veselības problēmām. Citos gadījumos dūmu detektora skaņu sadzirdēja kaimiņi un izsauca ugunsdzēsējus glābējus, kā rezultātā degšanas platība un arī nodarītie materiālie zaudējumi bija nelieli. Piemēram, 8.janvārī par ugunsgrēku vairākdzīvokļu vienstāva ēkā Dobelē signalizēja dūmu detektors, kā rezultātā trīs cilvēki no ēkas evakuējās pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās. Savlaicīgi izsauktie ugunsdzēsēji glābēji paspēja no ēkas izglābt vienu cilvēku. 31.martā Dobelē divstāvu daudzdzīvokļu mājā vienā no dzīvokļiem aizdegās matracis 2 m2 platībā. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās kaimiņš bija palīdzējis no ēkas izkļūt četriem cilvēkiem, no kuriem viens ugunsgrēkā bija cietis. Par nelaimi mājas iemītniekus brīdināja dūmu detektors.

7.janvārī Pasta ielā, 27.maijā Asteru ielā un 16.jūnijā Pumpura ielā Jelgavā vienā no daudzstāvu dzīvojamo māju dzīvokļiem virtuvē bija piededzis ēdiens un sadūmojuma rezultātā nostrādāja dūmu detektors, kuru izdzirdēja kaimiņi, jo degošajā dzīvoklī cilvēki neatradās. Pateicoties dūmu detektoram, ugunsgrēka sekas bija tikai piedūmots dzīvoklis un piededzis katliņš. 6.augustā Tērvetes ielā dūmu detektors signalizēja par sadūmojumu, kas izveidojās degoša elektroskūtera dēļ. Izdzirdot dūmu detektora signālu, daļa dzīvojamās mājas iemītnieku jau bija paspējuši evakuēties pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās.

Diemžēl mājokļos, kuros nav uzstādīti dūmu detektori, ugunsgrēka sekas mēdz būt traģiskākas – bojāgājuši un cietuši cilvēki, kā arī izdeguši mājokļi. Piemēram, 14.martā kādā dzīvojamā mājā Jelgavā dega sadzīves mantas 8 m2 platībā un ugunsgrēkā cieta viens cilvēks. Ja šajā mājoklī būtu uzstādīts dūmu detektors, iespējams cilvēks būtu savlaicīgi pamanījis ugunsgrēka izcelšanos, paspētu evakuēties un nebūtu cietis. Līdzīgs notikums norisinājās 20.aprīlī, kur koka daudzdzīvokļu ēkā deg dzīvoklis 20 m2 platībā, visā ēkā radot spēcīgu sadūmojumu. Ugunsdzēsēji glābēji izglāba divus cilvēkus. Diemžēl nevienā no dzīvokļiem neskanēja dūmu detektors.

Gada tumšākajā laikā un tuvojoties Adventei, iedzīvotāji savos mājokļos arvien biežāk iededzina sveces. Diemžēl neuzmanīga rīcība un sveču atstāšana bez uzraudzības nereti izraisa ugunsgrēku. Tieši dūmu detektors savlaicīgi brīdinās mājokļa iemītniekus, ja sveces liesma būs aizdedzinājusi Adventes vainagu, aizkarus un citus sadzīves priekšmetus. Tas ļaus mājokļa iemītniekiem pašiem nodzēst nelielo ugunsgrēku vai evakuēties un savlaicīgi izsaukt ugunsdzēsējus glābējus.

VUGD aicina parūpēties par savu un līdzcilvēku drošību, kā arī būt līdzatbildīgiem, jo katra paša spēkos ir gādāt par ugunsdrošību mājoklī, uzstādot dūmu detektoru, kas ar spalgu skaņas signālu vēstīs par radušos sadūmojumu un ļaus laikus atstāt bīstamās telpas, saudzējot veselību vai dzīvību. Šajos Ziemassvētkos vērtīgākā dāvana mūsu tuviniekiem būs drošība – noteikto Covid -19 izplatīšanās ierobežojumu ievērošana un uzdāvināts dūmu detektors.

Foto: no arhīva