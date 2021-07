Karstajā un sausajā laikā aicina nedoties uz mežu

Turpinoties karstam un sausam laikam, situācija mežos paliek arvien kritiskāka un ugunsbīstamība palielinās. Pat vismazākā dzirkstele var izraisīt plaša apmēra meža ugunsgrēku, radot draudus iedzīvotāju veselībai un dzīvībai. Valsts meža dienests aicina iedzīvotājus izvērtēt nepieciešamību doties uz mežu, informē Valsts meža dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Vineta Vilcāne.

Ugunsbīstamība mežā šobrīd ir ļoti augsta, Valsts meža dienests (VMD) aicina iedzīvotājus neiet uz mežu, nekurināt ugunskurus pat arī tam paredzētās vietās, atrodoties mežā, nesmēķēt, nebraukt ar motocikliem un kvadricikliem ārpus ceļiem, neveikt citas darbības, kas var izraisīt meža aizdegšanos.

“Lai arī ir sākusies ogu un sēņu sezona, kā arī ir atvaļinājumu laiks, un daudzi labprāt dodas pārgājienos un pastaigās pa mežu, ikvienam jāapzinās situācijas bīstamība. Mežs ir sauss, un risks izcelties ugunsgrēkam ir ārkārtīgi augsts,” situācijas bīstamību uzsver Zigmunds Jaunķiķis, VMD Meža un vides aizsardzības daļas vadītāja vietnieks.

Meža ugunsgrēki ne vien apdraud iedzīvotāju veselību un dzīvību, bet nodara kaitējumu videi un rada lielus zaudējumus meža īpašniekiem.

Līdzšinējā statistika rāda, ka visbiežākais meža ugunsgrēku izcelšanās iemesls joprojām ir cilvēku apzināta, neapzināta vai neuzmanīga rīcība ar uguni. Šogad Kolkā izdega 1,4 ha meža, ugunsgrēka izcelšanās iemesls bija bojāta automašīna. Ļoti bieži meža aizdegšanās iemesls ir līdz galam nenodzēsts ugunskurs, piemēram, pirms dažiem gadiem Kurzemē nakts laikā pie Usmas ezera izcēlās meža ugunsgrēks no makšķernieku nenodzēsta ugunskura, kura rezultātā izdega mežs 9,6 ha platībā. Savukārt pērn pie Melnezera no atpūtnieku atstāta nenodzēsta ugunskura izcēlās ugunsgrēks, un izdega 0,6 ha meža. Tajā pašā dienā Garkalnē dabas liegumā “Buļļezers” nodega 140 gadu veca priežu audze, arī šeit ugunsgrēks izcēlās no atpūtnieku atstāta nenodzēsta ugunskura. VMD atgādina, dodoties projām, ugunskura vieta jānodzēš ar ūdeni, smiltīm vai smalku granti, un atstāt to drīkst tikai tad, kad ugunskurs vairs pilnīgi nemaz nekūp.

Pamanot meža ugunsgrēku, nekavējoties jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 un pēc iespējas precīzāk jānorāda notikuma vietu!

Šogad VMD reģistrējis 301 meža ugunsgrēku, uguns skārusi 274,6 ha lielu platību, t.sk. jaunaudzes 113,8 ha.

Arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina: nesmēķējiet un nekuriniet ugunskurus mežos un to tuvumā, nebrauciet ar motocikliem un kvadricikliem ārpus ceļiem! Ugunsgrēks var sākties no vismazākās dzirksteles, radot apdraudējumu iedzīvotājiem un zaudējumus mežu īpašniekiem.

Iedzīvotāju ievērībai! Gadījumā, kad jūsu apdzīvotās vietas tuvumā izcēlies meža vai kūdras purva ugunsgrēks, lai izvairītos no dūmu un to smakas iekļūšanas mājokļos, aizveriet logus un noslēdziet ventilāciju! VUGD aicina izvairīties no uzturēšanas piedūmotajā vidē un nedoties uz notikuma vietu!

Situācijās, kad ugunsgrēka izplatīšanās apdraud mājas vai apdzīvotas vietas, var tikt uzsākta iedzīvotāju evakuācija, par kuras nepieciešamību klātienē informēs dienestu pārstāvji.

Foto: VUGD