Katrs reidā Jelgavā apturētais elektroskrejriteņa vadītājs saņem aizrādījumu

Nav vadīšanas apliecības, nav ieslēgtas gaismiņas dienas laikā, uz viena elektroskrejriteņa vizinās vairākas personas – tie ir biežāk fiksētie pārkāpumi, ko pieļauj elektroskrejriteņa vadītāji. Maijā stājās spēkā grozījumi Ceļu satiksmes noteikumos, kuros ietverts regulējums arī elektroskrejriteņiem. Lai veicinātu šo braucamrīku vadītāju izpratni par jaunajiem noteikumiem un mudinātu viņus būt atbildīgiem par savu un apkārtējo drošību, Valsts policija rīko pastiprinātas pārbaudes. Kontroles notiek arī Jelgavā, un statistika ir skaudra: katrs apturētais elektroskrejriteņa vadītājs kaut ko ir pārkāpis. Šoreiz gan policija tikai aizrāda un informē par jaunajiem Ceļu satiksmes noteikumiem, taču par šiem pārkāpumiem ir paredzēta arī atbildība – brīdinājums vai naudas sods no 10 līdz 30 eiro, informē Jelgavas pilsētas pašvaldībā.



11. maijā valdība apstiprināja grozījumus Ceļu satiksmes noteikumos, kas nosaka regulējumu elektroskrejriteņu iekļaušanai ceļu satiksmē, lai uzlabotu satiksmes drošību un aizsargātu citu ceļu satiksmes dalībnieku intereses. Izmaiņas paredz, ka, braucot ar elektroskrejriteni, maksimālais ātrums nedrīkst pārsniegt 25 kilometrus stundā; braukt ar elektroskrejriteni no 14 līdz 17 gadiem var, ja personai ir velosipēda vadīšanas apliecība. Personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu, elektroskrejriteņa vadīšanai transportlīdzekļu vadīšanas tiesības nav nepieciešamas; ja ar elektroskrejriteni pārvietojas pa ietvi, priekšroka ir gājējiem, kā arī jāizvēlas ātrums, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu; pirms gājēju pārejām un sabiedriskā transporta pieturām ir jāsamazina ātrums; elektroskrejritenim ir jābūt labā tehniskā stāvoklī, aprīkotam ar bremzēm, braukšanas laikā priekšpusē ir jādeg baltas gaismas lukturim, aizmugurē – sarkanam; ar elektroskrejriteni aizliegts braukt, neturot stūri, vest pasažieri, braukt, turoties pie cita transportlīdzekļa, un pārvadāt kravu, kas apdraud citus.

Lai informētu elektroskrejriteņa vadītājus par jaunajiem noteikumiem un to, ko drīkst un ko nedrīkst darīt, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes policisti šonedēļ profilaktiskos reidus rīkoja arī Jelgavā. Pilsētā ceļu satiksmē iedzīvotāji piedalās gan ar nomas elektroskrejriteņiem, gan privātajiem, un policijā norāda, ka šī braucamrīka lietotāju skaitam ir augoša tendence. Visbiežāk elektroskrejriteņi manāmi pilsētas galvenajās ielās, kur izveidots veloceliņš.

Sākoties reidam, jau pirmajās desmit minūtēs Lielajā ielā tiek apturēta pirmā braucēja, kura pārvietojās ar personīgo elektroskrejriteni. 16 gadus vecajai Aleksai jau divus gadus ir velosipēda vadīšanas apliecība, viņa arī zināja, ka ar elektroskrejriteni drīkst braukt tikai, ja ir tiesības. Taču šajā reizē bez policijas inspektora aizrādījuma neiztika – Aleksas elektroskrejritenim nedega gaismiņas. "Parasti tās ieslēdzu tikai vakarā, kad satumst, lai citi mani pamana, taču nebija ne jausmas, ka arī dienas laikā tām jābūt ieslēgtām. Tagad zināšu," tā Aleksa, uzreiz reaģējot uz aizrādījumu un ieslēdzot gaismiņas.

Rīgas un Strazdu ielas krustojumā Valsts policijas jaunākais inspektors Roberts Prulis apturēja Pāvelu, kuram elektroskrejritenis ir galvenais transportlīdzeklis, lai nokļūtu no dzīvesvietas Lapskalna ielā līdz darbam Rubeņu ceļā. "Viņš iet līdz 50 km/h, taču tik ātri nedrīkst braukt. Atļauts ir tikai līdz 25 kilometriem stundā, un cenšos to nepārkāpt," policistam stāsta Pāvels. Arī viņš saņem aizrādījumu par to, ka nav ieslēgtas gaismiņas. Puisis piebilst, ka aizmugurējā gaismiņa deg tikai bremzēšanas brīdī, un policists iesaka padomāt par papildu gaismu, kurai noteikti ir jādeg arī dienas laikā.

Nogriežoties uz Atmodas ielu, policisti apstādināja 17 gadu veco Sindiju – viņa ar draudzeni pirmo reizi iznomājušas elektroskrejriteni, jo gribējušas pamēģināt, kā ir ar to braukt. Pēc apturēšanas gan atklājās, ka nevienai no meitenēm nav velosipēda vadīšanas apliecības. "Es nezināju, ka, arī braucot ar nomas elektroskrejriteni, tā ir vajadzīga. Mēs taču tikai bišķi pabraukājamies," policistam skaidroja Sindija, apliecinot, ka ņems to vērā.

Policijas jaunākais inspektors R.Prulis stāsta, ka nereti pilsētā aizrāda arī elektroskrejriteņu vadītājiem, kuri pārvietojas divatā vai pat trijatā. Viņu vidū ir arī neapdomīgi vecāki, kuri vizina mazus bērnus, lai gan tas ir bīstami un nav atļauts. Tāpat – visbiežāk ar nomas elektroskrejriteņiem – pārvietojas personas, kas jaunākas par 14 gadiem. Arī reida laikā apturēta kāda 12 gadus veca meitene. Elektroskrejriteni nereti izmanto arī iereibuši vadītāji, kuriem šķiet, ka pa ietvi var braukt. Taču, kā uzsver policists, arī elektroskrejriteņa vadīšana nav savienojama ar alkohola lietošanu, tāpat kā velosipēda un citu transportlīdzekļu. Pieļaujamais atļauto promiļu daudzums ir 0,5 promiles. Šonedēļ policija apturējusi elektroskrejriteņa vadītāju, kura izelpā konstatētas 0,22 promiles. Šoreiz gan kungs saņēma tikai aizrādījumu.

Šīs pārbaudes ir vērstas uz preventīvo darbu, lai informētu par jaunajiem Ceļu satiksmes noteikumiem un to, kas elektroskrejriteņa vadītājiem jāņem vērā, tādēļ policija sodus nepiemēroja. Taču par pārkāpumiem elektroskrejriteņa vadītājiem tiek piemēroti tādi paši administratīvie sodi kā riteņbraucējiem – izteikts brīdinājums vai piemērots naudas sods no 10 līdz 30 eiro.

Jāpiebilst, ka, domājot par mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku drošību, martā Satiksmes kustības drošības komisijas sēdē lemts, kur pilsētā noteikt aizliegumu pārvietoties ar elektroskrejriteni un kur obligāti ir jāsamazina braukšanas ātrums. Vietas, kur tas obligāti jāsamazina līdz 10 kilometriem stundā: Pasta sala un Pilssala, Lielā iela posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Brīvības bulvārim, Hercoga Jēkaba laukums, skvērs aiz Jelgavas kultūras nama, Raiņa parks, Alunāna parks, Stacijas parks, Grēbnera parks, Uzvaras parks, Driksas iela posmā no Pasta ielas līdz Katoļu ielai, Lietuvas šosejas pārvads posmā no Rūpniecības ielas rotācijas apļa līdz iebrauktuvei uz degvielas uzpildes staciju "Dinaz", kā arī uz visiem tiltiem un pārvadiem pārējā pilsētas teritorijā. Tāpat komisija norādījusi vietas, kur ar elektroskrejriteņiem aizliegts braukt: pāri "Mītavas" gājēju tiltam un pa Svētes palienes pļavu koka laipām. Jāatgādina, ka pār "Mītavas" tiltu un pa koka laipām nedrīkst braukt arī ar velosipēdu – tas ir jāstumj pie rokas.

Iedzīvotāji, izmantojot elektroskrejriteni, aicināti būt atbildīgi, ievērot ceļu satiksmes noteikumus un neapdraudēt sevi un citus. Diennakts tumšajā laikā rūpēs par drošību lūgums pie apģērba lietot atstarojošus elementus, lai neradītu bīstamas situācijas.

Foto: no arhīva