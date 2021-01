Komandantstundas pārkāpēji: "Nākam no ciemošanās un cerējām nesastapt policiju"

Aizvadītajā nedēļā Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija par pulcēšanās ierobežojuma pārkāpšanu ārkārtējās situācijas laikā sodījusi sešas personas, un lielākais piemērotais sods ir 100 eiro. Savukārt par komandantstundas pārkāpumu nedēļas nogalē sods piemērots četrām personām. Lielākais sods ir 300 eiro, 11 personām Pašvaldības policija izteikusi mutisku aizrādījumu, bet trīs nepilngadīgie, kas komandantstundas laikā atradās uz ielas, nogādāti mājās. Pašvaldības policija turpina pastiprināti uzraudzīt ārkārtējā situācijā noteikto ierobežojumu ievērošanu, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas pārstāve Sandra Matulēna norāda, ka kopumā aizvadītajā nedēļā iedzīvotāji ārkārtējās situācijas laikā noteiktos ierobežojumus ievērojuši daudz apzinīgāk – pārbaužu skaits nav sarucis, bet sodīto personu ir mazāk. "Taču ir iedzīvotāji, kuri, neskatoties uz stingrajiem ierobežojumiem un soda apmēru, riskē un pārkāpj noteikumus," tā S.Matulēna, papildinot, ka par pulcēšanās pārkāpumiem pagājušajā nedēļā kopumā Jelgavas Pašvaldības policija ir sodījusi sešas personas – vienai piemērots 30 eiro sods, vienai – 50 eiro, četrām – 100 eiro. Aizvadītajā nedēļā lielāko piemēroto sodu saņēmušas četras personas par pulcēšanos un kopīgu alkohola lietošanu kādā dzīvoklī Satiksmes ielā, bet 50 eiro sods jāmaksā vīrietim, kurš ciemojies kādā dzīvoklī Māras ielā.

Aizvadītajās brīvdienās četrām personām piemērots sods par komandantstundas pārkāpšanu. Jāatgādina, ka komandantstunda liedz naktī uz sestdienu un uz svētdienu no pulksten 22 līdz 5 atrasties uz ielas bez attaisnojoša iemesla. Lielākais sods, kas par šo pārkāpumu piemērots aizvadītajās brīvdienās, ir 300 eiro, un to saņēmušas divas personas, tāpat vienai personai piemērots desmit eiro, vienai – 100 eiro liels naudas sods. Pašvaldības policija arī izteikusi 11 mutiskus aizrādījumus par komandantstundas pārkāpumu. "Lielākā daļa komandantstundas pārkāpēju policijai skaidrojuši, ka nāk mājās no ciemošanās un cerējuši, ka pa ceļam nesastaps policiju," stāsta S. Matulēna, papildinot, ka aizvadītajās brīvdienās policija komandantstundas laikā uz ielas sastapusi arī trīs nepilngadīgus jauniešus, kurus policija nogādāja dzīvesvietā.

Tāpat Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija aizvadītajā nedēļā veikusi 83 preventīvas pārbaudes par sejas aizsargmasku lietošanu publiskās vietās. Pārbaužu laikā pārkāpumi netika konstatēti, taču sestdien, 16. janvārī, ap pulksten 20 Pašvaldības policijas palīdzība bija nepieciešama kādā veikalā, kur apsardzes darbiniekam izcēlies konflikts ar pircēju. 24 gadus vecs vīrietis, pērkot cigaretes, uzrādīja personu apliecinošu dokumentu, bet pārdevējai vajadzēja pārliecināties, vai dokumenta fotogrāfijā redzams konkrētais vīrietis, taču viņš atteicās novilkt masku, jo valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija. Policija ar pircēju veica pārrunas, un vīrietis, lai varētu salīdzināt identitāti, novilka mutes un deguna aizsegu.

Lai nodrošinātu ārkārtējā situācijā noteikto ierobežojumu un komandantstundas uzraudzību, Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija turpina veikt pastiprinātas kontroles.

Foto: Jelgavas pašvaldības arhīvs