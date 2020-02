Kontrabandisti NĪN maksāja bez kavējumiem

Policistiem Jelgavas novadā izdevies atklāt vienu no Latvijā lielākajām nelegālo cigarešu ražotnēm.



Jelgavas novada Vircavas pagasta Oglaines ciemā pašā ceļa malā atrodas vecais desu cehs “Lācīši”. Tur jau divas ziemas rosījās oficiāli reģistrēts uzņēmums, kas kārtīgi maksāja pašvaldībai nekustamā īpašuma nodokli (NĪN), uzlika 80. gados būvētajai ražošanas ēkai jaunu jumtu un vēl piebūvēja klāt jaunu angāru. Uzņēmums sevi reklamēja kā šķeldas ražotājus un malkas pircējus un pārdevējus. Citā reizē uzņēmuma šefs, kas brauca ar “Mercedes” automašīnu, ar kaimiņiem iepazīstoties, teicis, ka viņu sauc Ģirts un viņiem esot doma ražot apkures katlus.

Cigaretes ražoja ar modernām iekārtām



Patiesība par to, kas “Lācīšos” notika aiz divus metrus augstās betona sētas, sabiedrībai atklājās 4. februārī, kad Valsts policijas Daugavpils Kriminālpolicijas pārvaldes izmeklētāji sadarbībā ar Jelgavas kolēģiem tur veica kratīšanu un uzgāja nelegālu cigarešu ražotni, kas bija aprīkota ar modernām iekārtām. Turpat blakus aiz aizklātiem logiem atradās arī cigarešu ražotāju atpūtas telpa, ko nosacīti var saukt par kopmītni. Valsts policijas pārstāve Lāsma Kursīte uzsver, ka tā ir viena no lielākajām nelegālo cigarešu ražotnēm, kādu līdz šim policijai izdevies atklāt Latvijā. Pēc anonīmu avotu sniegtās informācijas, tajā bijuši nodarbināti ap divdesmit diezgan augsti kvalificēti darbinieki. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informācija liecina, ka kratīšanas laikā izņemti cigarešu izgatavošanai nepieciešamie materiāli – 33 paletes ar cigarešu “Prince” paciņu sagatavēm, 44 paletes ar cigarešu filtriem, deviņas paletes ar filtru papīru, kā arī 114 kastes ar tabaku – apmēram 15 960 kilogramu. Atsavināto gatavo cigarešu svars bija apmēram piecas tonnas. Pēc VID aplēsēm, ja šie tabakas izstrādājumi būtu realizēti tirgū, no nenomaksātajiem nodokļiem valstij tiktu nodarīti zaudējumi ne mazāk kā 1,2 miljonu eiro apmērā.

Par noziedzīgo nodarījumu VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē uzsākts kriminālprocess pret divām 1992. gadā un 2002. gadā dzimušām personām. Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 221. panta 3. daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmēm – par tabakas izstrādājumu uzglabāšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā. Savukārt Valsts policija informē, ka šajā procesā aizturētas 11 personas vecumā no 25 līdz 55 gadiem. Astoņi aizturētie ir ārvalstnieki. Personas iepriekš nebija nonākušas policijas redzeslokā. Taču drīz vien aizturētie tika uz brīvām kājām, jo Daugavpils tiesa lēma šīm kriminālprocesā iesaistītajām personām piemērot ar brīvības atņemšanu nesaistītus drošības līdzekļus.



Foto: Gaitis Grūtups