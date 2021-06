Laika posmā no 1.līdz 15. jūnijam Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldē ir saņemti 17 iesniegumi no iedzīvotājiem, kuri cietuši no dažādiem krāpniekiem internetā vai pa tālruni. Policijā atkārtoti uzsver, ka nedrīkst nevienam ne telefoniski, ne rakstiski atklāt banku kontu piekļuves datus, vērt vaļā aizdomīgos e-pastos saņemtas saites un ir kritiski jāizvērtē jebkura saņemtā informācija, atgādina Valsts Policijas Zemgales reģiona pārvaldes pārstāve Dace Kalniņa.



Visbiežāk noziedznieki, uzdodoties par dažādu banku darbiniekiem, zvana un izkrāpj banku piekļuves datus. Tā, piemēram, 11. jūnijā likumsargi saņēma iesniegumu no kāda jelgavnieka, kurš telefonsarunas laikā noticējis, ka viņam zvana “Swedbank” darbinieks un informē par aizdomīgiem darījumiem viņa bankas kontā. Sarunas laikā jelgavnieks atklājis savus personas un bankas datus, kā rezultātā uz viņa vārda vēlāk tika noformēts patēriņa kredīts 2000 eiro vērtībā. Tāpat Jēkabpils iecirkņa darbinieki 9.jūnijā sāka divus kriminālprocesus par nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem. Vienā gadījumā, nelikumīgi izmantojot kāda vīrieša internetbankas datus, tika pieteikti aizdevumi 2500 eiro apmērā un līdzekļi pārskaitīti uz citu kontu, bet otrā – nelikumīgi no kādas sievietes bankas konta tika veikti vairāki pārskaitījumi 3400 eiro apmērā.

Valsts policija atgādina, ka, saņemot zvanu no banku darbiniekiem, viņi nekad neprasīs atklāt paroles, bankas klientu maksājumu karšu datus, drošības kodus, kā arī internetbankas lietotāja numurus, personas kodus un aplikācijas “Smart-ID” kodus. Minētos datus nedrīkst atklāt nevienai personai.

Jāuzsver, ka krāpnieki izdomā dažādus veidus, kā ar viltu iegūt finanšu līdzekļus, proti, vēl viens no izplatītiem mēģinājumiem izkrāpt maksājumu karšu datus ir izmantojot loģistikas uzņēmumu nosaukumus. 12.jūnijā Jelgavas iecirkņa darbinieki saņēma iesniegumu no kāda vīrieša, no kura bankas konta uz nezināmu bankas kontu, izmantojot viltotu saiti uz uzņēmuma “Omniva Latvija” mājas lapu, tika pārskaitīti 2000 eiro. Savukārt 2.jūnijā Bauskas iecirknī tika saņemta informācija, ka, izmantojot uzņēmuma “DPD Latvija” vārdu, no kāda vīrieša izkrāpti 651,68 eiro.

Policija vērš uzmanību, ka gadījumos, ja notikusi krāpšana, par to ir jāziņo, iesniedzot iesniegumu Valsts policijai personīgi tuvākajā policijas iecirknī vai nosūtot dokumentu e-pastā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kā arī izmantojot portālu “Latvija.lv”. Savukārt riska informāciju par dažādām aizdomīgām darbībām interneta vidē iespējams nosūtīt izskatīšanai policijai mobilajā aplikācijā “Mana Drošība”.

Foto: no arhīva