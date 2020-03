Neskatoties uz to, ka no šodienas ziemas riepas automašīnām nav obligātas, policija aicina šoferus nesteigties ar to nomaiņu, aģentūru LETA informēja Valsts policijā.

Neskatoties uz to, ka Ceļu satiksmes noteikumos teikts, ka riepas, kas paredzētas braukšanai ziemas apstākļos var tikt nomainītas, sākot ar 1.martu, un šī darbība ir pašsaprotama, policija aicina autovadītājus izvērtēt situāciju un rīkoties atbilstoši laikapstākļiem, izvēloties tiem piemērotas riepas.

Ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ka laika posmā no 1.decembra līdz 1.martam visiem transportlīdzekļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas obligāti jābūt aprīkotiem ar riepām, kas paredzētas braukšanai ziemas apstākļos.

Foto: pixabay.com