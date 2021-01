Naktī uz sestdienu komandantstundas laikā policija notver vairākus noziedzniekus

Naktī no piektdienas uz sestdienu komandantstundas kontroles laikā Valsts policija sadarbībā ar pašvaldību policijām, Valsts robežsardzi un Zemessardzi pārbaudīja 6621 personu, turklāt izdevies aizturēt vairākus noziedzniekus.

Kā informē policijā, lielākoties iedzīvotāji uz ielas atradās attaisnojošu iemeslu dēļ un 4880 gadījumos personām bija aizpildīti pašapliecinājumi. Taču tika konstatēti arī pārkāpumi. Saistībā ar ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu sākti 572 administratīvo pārkāpumu procesi, visvairāk - Rīgas reģionā. Tāpat sagatavoti 163 ziņojumi par administratīvo pārkāpumu sākšanu, bet vēl 819 gadījumos iedzīvotājiem doti preventīvie norādījumi.

Dažādos gadījumos par konstatētajiem pārkāpumiem personām tika piemēroti arī sodi 500 eiro apmērā, īpaši par atkārtoti veiktu pārkāpumu, bez pamatota iemesla atrodoties ārpus savas dzīves vietas noteiktās mājsēdes laikā. Vienā gadījumā par noteikto pārvietošanās aizliegumu neievērošanu personai piemērots sods 1500 eiro apmērā, kā arī noskaidrots, ka šī persona pirms tam veikusi zādzību kādā konditorejas veikalā. Par notikušo tiks uzsākts kriminālprocess.

Vēl vienā gadījumā persona pēc pulksten 22 atradusies ārpus dzīvesvietas alkohola reibuma, paņemot līdzi gāzes ieroci. Par šo gadījumu personai uzsākts administratīvais process ne tikai par mājsēdes neievērošanu, bet arī par gāzes ieroču nēsāšanas noteikumu pārkāpumu.

Tāpat fiksēts kāds gadījums Bauskā, kur pēc pulksten 22.00 Valsts policija apturēja kādu transportlīdzekli, kurā atradās kopumā sešas personas no vairākām mājsaimniecībām. Katrai personai par ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu tika piemērota soda nauda 100 eiro apmērā. Papildus konstatēts, ka divas no šīm personām bija meklēšanā par zādzībām, šīs personas tika aizturētas.

Noteiktās mājsēdes laikā Valsts policija konstatēja arī vairākus gadījumus, kad taksometra vadītāji ir braukuši ar nederīgiem dokumentiem un bez medicīniskās izziņas.

Arī šonakt - naktī no sestdienas uz svētdienu no pulksten 22 līdz 5 valstī ir noteikts pārvietošanās aizliegums, un tā laikā tiks veikti kontroles pasākumi, lai pārbaudītu vai iedzīvotāji to ievēro. Šajā laikā uz ielas var atrasties tikai, ja ir attaisnojošs iemesls un aizpildīts pašapliecinājums, kā arī līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam.

