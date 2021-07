Nedēļas laikā krāpnieki no iedzīvotājiem izkrāpuši vairāk nekā 200 000 eiro

Aizvadītajā nedēļā Valsts policijas (VP) iecirkņos visā Latvijā saņemta informācija kopumā par aptuveni 203 000 eiro izkrāpšanu no iedzīvotājiem, informēja VP pārstāve Gita Gžibovska.

Visbiežāk krāpnieki uzdevušies par Latvijas banku darbiniekiem un citiem finanšu speciālistiem, sazvanītajiem cilvēkiem melojot, ka personu kontos tiek veiktas nelikumīgas darbības un, lai tās novērstu, nepieciešams atklāt banku kontu piekļuves datus. Visvairāk naudas - 20 000 eiro - izkrāpti kādai Ogres iedzīvotājai. Rīgā lielākā izkrāptā summa ir 18 000 eiro, bet Latgalē - 8 500 eiro.

16.jūlijā VP Ogres iecirknī tika saņemts iesniegums no iedzīvotājas, kura ziņoja, ka viņai šā gada jūlija sākumā piezvanījis kāds vīrietis, kurš apgalvojis, ka ir finanšu speciālists. Svešinieks apgalvojis, ka brokeru platformā uz sievietes vārda izveidots konts, kur atrodas 9000 eiro, un ka šo kontu ir nepieciešams slēgt. Lai iegūtu naudu, uz vīrieša norādīto kontu esot jāpārskaita nauda.

Krāpnieki arī prasījuši sievietei uz sava datora uzinstalēt programmatūru "AnyDesk", tādējādi attālināti pieslēdzoties viņas datoram un, visticamāk, veicot nelikumīgas darbības ar sievietes finanšu līdzekļiem. Kopumā izkrāpti ap 20 000 eiro, kas iegūti, veicot aizņēmumus dažādās kredītiestādēs. VP skaidro, ka precīza informācija par notikušo vēl tiek skaidrota.

Savukārt 17.jūlijā VP Rīgas Ķengaraga iecirknī tika saņemts iesniegums no kādas sievietes, kurai no bankas "Citadele" konta tika izkrāpti kopumā aptuveni 18 000 eiro. Viņa ziņoja, ka iepriekšējā dienā viņai piezvanījis krievu valodā runājošs vīrietis un apgalvojis, ka ir "Citadeles" bankas drošības dienesta darbinieks. Svešinieks apgalvojis, ka no viņas konta kāds mēģinājis nelikumīgi noņemt naudu, tāpēc esot nepieciešams veikt darbības, lai uzlabotu drošību.

Sākotnēji sieviete neticēja, ka zvana no bankas, taču krāpnieks viņu spējis apvārdot. Viņš lūdzis sievietei uz datora uzinstalēt programmatūru "TiemViewer", ar kuras palīdzību attālināti pieslēdzies cietušās datoram un viņas kontos veicis darbības, kuras pati cietusī apstiprinājusi ar bankas konta lietotājvārdu un "Smart-ID" parolēm. Noziedznieks piekodinājis, lai sieviete nekādā gadījumā neejot savā internetbankas kontā.

Nākamajā dienā krāpnieks piezvanījis atkal, turpinot veikt manipulācijas viņas bankas kontos, ko sieviete atkal apstiprinājusi ar parolēm. Turklāt ļaundaris pārliecinājis viņu bankas kontos iemaksāt arī skaidro naudu, to argumentējot ar to, ka "krāpnieki sievieti var izsekot un no mājas nozagt naudu".

Daugavpils iecirknī 14.jūlijā tika saņemta informācija no iedzīvotājas, kurai bija zvanījis kāds vīrietis, kurš uzdevies par finanšu speciālistu un apgalvojis, ka uz viņas vārda esot atvērts nelikumīgs multifunkcionāls valūtas konts, un, lai to aizvērtu, tāpat kā arī cietiem cietušajiem, lūdza viņai savā datorā instalēt programmatūru "AnyDesk". Sieviete noticējusi un rīkojusies pēc krāpnieka instrukcijām, uzinstalējot savā datorā programmatūru, kā arī atklājot savus personas datus. Tā rezultātā uz viņas vārda paņemti kredīti, kas pārskaitīti uz citiem kontiem, tādējādi kopumā izkrāpjot ap 8 500 eiro.

Tāpat daudziem iedzīvotājiem Latvijā izkrāptas citas summas - daži simti vai daži tūkstoši eiro.

VP atgādina, ka nekādos apstākļos nedrīkst nevienam izpaust bankas kontu pieejas kodus. Tāpat nedrīkst ievadīt bankas datus svešinieku atsūtītās interneta vietnēs un ielādēt svešinieku atsūtītas programmatūras. Krāpnieki var lūgt ieinstalēt datoros programmatūras, piemēram, "TeamViewer" "QuickSupport", "AnyDesk" un citas, ar kuru palīdzību attālināti pieslēgties cietušās personas datoram, veicot krāpnieciskas darbības ar kontiem un maksājumu līdzekļiem.

Pirms "investīciju platformu" izmantošanas un darījumu veikšanas, VP aicina pārliecināties, vai minētais uzņēmums ir reģistrēts Latvijā, kādi ir tā darbības veidi un cita veida informācija, kas liecina par uzņēmuma darbspēju, kā arī, vai izvēlētais pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) licenci, jo tikai pie šādiem noguldījumu piesaistītājiem klientu aizsargā valsts.

Gadījumā, ja ir izkrāpta nauda, vispirms nekavējoties ir jāsazinās ar savu banku, un pēc tam jāvēršas ar iesniegumu VP. Ņemot vērā, ka šīm krāpšanām parasti ir starptautisks raksturs un krāpnieki lielākoties runā krievu valodā, iedzīvotāji tiek aicināti par drošības nosacījumiem sevišķi atgādināt krievvalodīgajiem cilvēkiem, īpaši gados vecākiem radiniekiem, paziņām un draugiem.

