Kā liecina sākotnējā informācija, laika posmā no 2. līdz 15. maijam Jelgavā, Prohorova ielā, iekļūstot garāžā, no tās nozagti senlaicīgi motocikli un to detaļas, velosipēdi, šujmašīna „Singer” u.c. Tiek precizēts nodarītais materiālais zaudējums. Policijā par notikušo sākts kriminālprocess, nformē Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Dace Kalniņa.

Foto: pixabay.com

.