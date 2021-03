Ozolnieku un Jelgavas novados ugunsgrēkos cietuši cilvēki

Svētdien pulksten 16.00 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma informāciju, ka Ozolnieku novadā deg dzīvojamā māja. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka ar atklātu liesmu deg saimniecības ēka un liesmas jau ir pārmetušās uz blakus esošo divstāvu dzīvojamo māju. Saimniecības ēkas, kas sastāv no vairākām daļām, degšanas platība bija 250 m2, bet dzīvojamās ēkas jumta konstrukcijas dega 130 m2 platībā. Saimniecības ēkā arī sadega viena vieglā automašīna. Ugunsgrēkā cieta viens cilvēks. Ugunsdzēsējiem glābējiem no liesmām izdevās nosargāt divas blakus esošās saimniecības ēkas un netālu esošo vēl vienu dzīvojamo māju. Ugunsgrēka dzēšanā piedalījās vairāk kā 25 ugunsdzēsēji glābēji no Jelgavas, Kalnciema, Olaines un Rīgas. Darbs notikuma vietā noslēdzās pulksten 23.34.

Sestdien vakarā pulksten 23.55 Jelgavas un Dobeles ugunsdzēsēji glābēji devās uz trīsstāvu dzīvojamo māju Jelgavas novadā, kur pirmā stāva balkonā dega sadzīves mantas 5 m2 platībā. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no ēkas evakuējās deviņi cilvēki, bet ugunsdzēsēji glābēji evakuēja vēl trīs cilvēkus. Ugunsgrēka dzēšanas darbu laikā cieta viens ugunsdzēsējs glābējs.

Foto: no arhīva