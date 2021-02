Pašvaldības policija komandantstundas laikā Jelgavā pārbaudījusi 69 personas

Arī aizvadītajā nedēļā naktī uz piektdienu un naktī uz sestdienu no pulksten 22 līdz 5 iedzīvotājiem bija jāievēro komandantstunda. Pašvaldības policija brīvdienās komandantstundas laikā pārbaudījusi 69 personas. Attaisnojošs iemesls un aizpildīts pašapliecinājums bija 40 cilvēkiem. 13 personām, kas ignorēja noteikumus un izturējās bravūrīgi, policija piemēroja naudas sodu no 25 līdz 300 eiro, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

"Lielākā daļa pārbaudīto personu policijai uzrādīja pašapliecinājumu, un šiem cilvēkiem bija pamatots iemesls, kāpēc nakts stundās atrodas ārpus savas dzīvesvietas. Galvenokārt – lai dotos uz darbu," stāsta Jelgavas Pašvaldības policijas pārstāve Aira Dimpere, papildinot, ka komandantstundas laikā darbā ļoti palīdz pilsētas videonovērošanas sistēma, tāpat kontrolē aktīvi iesaistās iedzīvotāji, ziņojot policijai par personām, kas pēc pulksten 22 atrodas uz ielas.

Piektdienas un sestdienas naktī sods kopumā piemērots 13 personām: pa vienai 25, 75, 150, 250 un 300 eiro apmērā, trim – 100, bet četrām – 50 eiro apmērā. Savukārt 16 personām izteikts mutisks aizrādījums par atrašanos ārpus dzīvesvietas pēc pulksten 22.

Arī naktī no 5. uz 6. februāri un naktī no 6. uz 7. februāri no pulksten 22 līdz 5 valstī ir noteikta komandantstunda, kuras laikā aizliegta iedzīvotāju pārvietošanās. Komandantstundas laikā iedzīvotājiem ir pienākums uzturēties savā dzīvesvietā, tajā skaitā samazināt tiešu kontaktu ar citiem cilvēkiem – neuzņemt viesus, nedoties privātās vizītēs. Dzīvesvietas atstāšana komandantstundas laikā pieļaujama tikai īpaši neatliekamos gadījumos, turklāt, atstājot dzīvesvietu, līdzi jābūt pašapliecinājumam, kurā norādīti personas dati, dzīvesvietas adrese, pārvietošanās iemesls un pārvietošanās galamērķis. Ikvienam iedzīvotājam ir pienākums ņemt līdzi pasi vai ID karti.

Tāpat Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija turpina kontrolēt, vai tiek ievēroti citi ārkārtējās situācijas laikā noteiktie ierobežojumi Covid-19 izplatības mazināšanai. Par pulcēšanās ierobežojuma pārkāpumu aizvadītajā nedēļā sodu saņēmušas sešas personas – divām sastādīti administratīvā pārkāpuma lēmumi, piemērojot sodu 50 eiro, bet četros gadījumos piemērots sods 500 eiro.

Pagājušajā nedēļā Pašvaldības policija, lai pārliecinātos par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, veikusi 45 pārbaudes publiskās vietās, tostarp veikalos, autobusu pieturvietās, degvielas uzpildes stacijās. Par ierobežojumu pārkāpumiem piemēroti divi sodi – 75 eiro un 150 eiro apmērā.

Foto: no pašvaldības arhīva