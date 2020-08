Pirms mācību gada sākuma ugunsdzēsēji aicina vecākus pārrunāt ar bērniem drošības jautājumus

Pirms jaunā mācību gada sākuma Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina vecākus un pedagogus pārrunāt ar bērniem drošības jautājumus, informēja VUGD.

Pērn ugunsgrēkos izglābti 57 bērni, cieta - 17, bet gāja bojā trīs bērni. Arī šogad ugunsgrēkā ir gājis bojā viens bērns.

Dienestā norāda, ka nezināšana un neapdomīga rīcība bieži noved pie traģiskiem gadījumiem, no kuriem varēja arī izvairīties, laikus rūpējoties par drošību.

Nereti brīžos, kad notikusi nelaime, ne tikai bērni, bet arī pieaugušie apjūk un nezina, kā pareizi rīkoties un kur ir zvanīt, lai saņemtu palīdzību.

Dienests aicina pārrunāt tas, kuros gadījumos ir jāzvana uz tālruni 112 un kāda informācija jāsniedz piezvanot, kā arī jāpārrunā iespējamā rīcība situācijās, kad ir notikusi nelaime, bet nav pieejams telefons.

Ir svarīgi, lai bērni apzinātos, ka par katru nelaimi ir nekavējoties jāziņo. Bērnam ir jāizskaidro, ka viņam par nelaimes izraisīšanu nedraudēs sods, citādāk kritiskā brīdī bērns domās nevis par to, kā izglābties pašam, bet gan par to, kā izvairīties no gaidāmā soda.

Skolas laikā, iespējams, būs arī dienas, kas jāpavada mājās bez pieaugušo klātbūtnes. Atstājot vienatnē bērnus, VUGD aicina vecākus parūpēties, lai bērniem pašiem nav jāgatavo vai jāsilda ēdiens uz plīts, jo, nepareizi darbojoties ar plīti vai aizmirstot ēdienu uz tās, var izcelties ugunsgrēks.

Pirms uzticēt bērniem patstāvīgi darboties ar plīti vai kādu citu sadzīves tehniku, VUGD ierosina vecākiem kopā ar bērniem to izmēģināt, piemēram, gatavot ēdienu, un tikai pēc tam ļaut bērnam rīkoties virtuvē patstāvīgi.

Tāpat dienests aicina atgādināt bērniem, kā pareizi uzlādēt elektroierīces, piemēram, tālruņus un datorus, ievērojot ražotāju noteiktās instrukcijas un nepieļaujot ierīču pārkaršanu.

Mācību gads būs piepildīts gan ar nodarbībām skolā un interešu izglītības pulciņos, gan pasākumiem draugu lokā, tādēļ vecākiem būtu jāiemāca bērnus regulāri informēt par savu atrašanās vietu.

Plašāka informācija par drošības padomiem pieejama dienesta mājaslapā vugd.gov.lv.

Foto: VUGD