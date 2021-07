Policija Jelgavā sodīs personas, kas nav noslēgušas atkritumu apsaimniekošanas līgumu

Jau trešo nedēļu Jelgavā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nodrošina pilnsabiedrība "JKP", taču joprojām daudzas fiziskas un juridiskas personas nav noslēgušas līgumu ar uzņēmumu par radīto atkritumu apsaimniekošanu, kā to nosaka likums, un atsevišķās vietās pilsētā līdz ar to veidojas neizvestu atkritumu kaudzes, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Jau pagājušajā nedēļā Jelgavas Pašvaldības policija uzsāka pārbaudes tajos īpašumos, kur līgums nav noslēgts. Brīdinājumu saņēmuši vairāku māju īpašnieki, un viņiem dots laiks līgumu noslēgt. Ja tas netiks izdarīts, policija uzsāks administratīvo procesu, kas paredz naudas sodu fiziskām personām līdz 750 eiro, juridiskām personām līdz 1500 eiro.

"JKP" informē, ka līdz pagājušajai nedēļai līgumu par atkritumu apsaimniekošanu bija noslēguši vairāk nekā 70 procenti no visiem atkritumu radītājiem pilsētā.

Mainoties atkritumu apsaimniekotājam, mainīts arī atkritumu izvešanas grafiks, līdz ar to klienti aicināti rūpīgi sekot līdzi gan sadzīves atkritumu jaunajam izvešanas grafikam (klientiem nosūtīts pa e-pastu vai pastu), gan lielgabarīta atkritumu izvešanas datumiem (publicēti mājaslapā atkritumijkp.lv), lai nepieļautu, ka atkritumi uzkrājas. Lielgabarīta atkritumu izvešana bez papildu maksas no daudzdzīvokļu māju pagalmiem notiek divas reizes mēnesī, no privātmājām – reizi mēnesī, to iepriekš piesakot. Daudzdzīvokļu māju atkritumu laukumos lielgabarīta atkritumus izvešanas dienā drīkst novietot blakus konteineriem. "JKP" kā lielgabarīta atkritumus izved nolietotas mēbeles, plaša patēriņa elektropreces, vieglo automašīnu nolietotas riepas, sadzīves inventāru un tamlīdzīgus atkritumus. Taču netiek izvesti būvgruži, kas ir atsevišķs maksas pakalpojums, un laukumos atstātie sadzīves atkritumi vai dalītie atkritumi, kuriem paredzēti atsevišķi konteineri.

"JKP" uzsver, ka jau pirmajās nedēļās atsevišķos daudzdzīvokļu māju atkritumu laukumos konteineri piepildījās ātrāk un izveidojās nepatīkamas situācijas, kad līdzās konteineriem sāka krāties atkritumu kalni. Atbilstoši līguma nosacījumiem uzņēmums no konkrētās adreses izved tikai to sadzīves atkritumu apjomu, kas ietilpst konteinerā; ja tas tiek pārsniegts, jāpiesaka papildu izvešanas reizes vai papildu konteineri. Lai nepieļautu atkritumu uzkrāšanos laukumos, jau pagājušajā nedēļā "JKP" nodrošināja papildu izvešanu no, piemēram, K.Barona ielas, Puķu ielas, Meiju ceļa, Asteru ielas. Tāpat vairākos daudzdzīvokļu māju atkritumu laukumos ir novietoti papildu konteineri. Tas nozīmē, ka šiem klientiem arī rēķins par atkritumu izvešanu pieaugs, jo turpmāk daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji mēnesī maksās nevis konstantu maksu par atkritumu izvešanu, kā tas bija līdz šim, bet atbilstoši tarifam par visu izvesto atkritumu apjomu.

Līdz ar jauno kārtību arvien aktuālāks kļūst jautājums, kā nepieļaut svešu personu atkritumu izmešanu mājas konteineros. Pašvaldības policija aicina nekavējoties ziņot par gadījumiem, kad mājas konteineros atkritumus izber nepiederošas personas, – ziņot var pa tālruni 8550. Lai sekmīgāk cīnītos ar negodīgiem atkritumu radītājiem, iedzīvotāji katru šādu gadījumu aicināti fiksēt foto vai video un to nosūtīt Pašvaldības policijai lietotnē "WhatsApp" uz tālruņa numuru 28353543 vai uz e-pasta adresi policija@policija.jelgava.lv. Ja atkritumus svešas personas pie mājas konteineriem pieved ar transportu, būtiski ir fiksēt automašīnas numura zīmi. Sods par nelegālu atkritumu izmešanu ir no 70 līdz 2800 eiro.

Foto: Jelgava.lv