Policija kopā ar armiju un Zemessardzi šovakar sāks kontrolēt komandantstundas ievērošanu

Policija sadarbībā ar vairākiem simtiem bruņoto spēku pārstāvju šovakar sāks kontrolēt komandantstundas ievērošanu, un policija sola, ka pret ļaunprātīgiem pārkāpējiem vērsīsies pietiekami stingri, informē Valsts policijā (VP).

No šodienas līdz svētdienas rītam ik dienu laikā no pulksten 22 līdz 5 atbalsta sniegšanā tiks vienlaikus iesaistīti aptuveni 300 zemessargi un karavīri no Zemessardzes brigādēm. Zemessargi un karavīri VP vadībā veiks kopīgu patrulēšanu noteiktajās ierobežojumu stundās.

Plānots, ka atbalsta sniegšanā Valsts policijai tiks vienlaikus iesaistīti aptuveni 300 zemessargi un karavīri no Zemessardzes 1. Rīgas brigādes, Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes, Zemessardzes 3. Latgales brigādes un Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes. Gatavībā sniegt atbalstu būs arī Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde, Štāba bataljons, Jūras spēki, Mācību vadības pavēlniecība un Militārā policija, informē Aizsardzības ministrijā.

Kopš pērnā gada 7.decembra Nacionālie bruņotie spēki (NBS) arī sniedz atbalstu Valsts robežsardzei, nodrošinot normatīvo aktu prasību praktisku izpildi un kontrolējot uz Eiropas Savienības iekšējām robežām ieceļojošo personu elektronisku apliecinājumu aizpildīšanu.

NBS atbalstu Valsts policijai, lai ierobežotu Covid-19 izplatību Latvijā, sniedza arī no 30. decembra līdz 4. janvārim.

Zemessardzes likums nosaka, ka viens no Zemessardzes uzdevumiem ir sniegt atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā.

Foto: no arhīva